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全球發展倡議支持全球南方活動 王毅：現代化不能讓一個國家落後

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
9月25日，大陸外交部長王毅在紐約聯合國總部出席「全球發展倡議支持全球南方—中國在行動」主題發布活動並致詞。 大陸外交部網站
9月25日，大陸外交部長王毅在紐約聯合國總部出席「全球發展倡議支持全球南方—中國在行動」主題發布活動並致詞。 大陸外交部網站

據大陸外交部網站，當地時間2024年9月25日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯合國總部出席「全球發展倡議支持全球南方—中國在行動」主題發布活動。王毅在致詞時表示，世界現代化不能讓任何一國落後，支持「全球南方」國家發展振興，是全球發展倡議優先方向。

這一發布會包括第79屆聯大主席菲勒蒙，聯合國副秘書長李軍華，寮國、柬埔寨、衣索比亞、蒲隆地、烏幹達、布吉納法索、多明尼克、古巴等20多國部長級官員出席。

王毅表示，在習近平主席親自擘畫和各方共同努力下，全球發展倡議從中國主張到國際共識、從合作理念到共同行動，為落實聯合國2030年永續發展議程貢獻了中國方案，注入了中國力量。

他表示，三年來，倡議讓發展優先的共識持續凝聚，成為建構人類命運共同體在發展領域的生動實踐。三年來，倡議讓發展夥伴關係蔚然成勢，100多個國家和20多個國際組織積極支持和參與倡議，82個國家加入「之友小組」。三年來，倡議的機制建構日臻完善，在八大重點領域搭建起30多個合作平台，成立全球發展促進中心，正積極籌建「全球南方」研究中心，協助「全球南方」駛上發展快車道。

王毅表示，三年來，倡議的務實行動碩果累累。全球發展項目庫已實施超過600個項目。中國也為發展中國家舉辦2000多期能力建設項目，培訓各類人才6萬多名。

王毅指出，世界現代化不能讓任何一國落後，支持「全球南方」國家發展振興是全球發展倡議優先方向。本月初舉行的中非合作論壇北京峰會，啟動中非攜手推進現代化十大夥伴行動，發出了「全球南方」奮發向前的時代強音。中非將深化全球發展倡議框架內合作，協助非洲發展。

他說，中國正依照中共二十屆三中全會描繪的藍圖，進一步全面深化改革，擴大高水準對外開放，為「全球南方」和世界現代化帶來新機會、新動力。我們願同各方深化全球發展倡議合作，加速落實2030年議程，讓現代化成果惠及每一個國家、每一個人。

外交部 王毅 聯合國

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