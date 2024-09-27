愛沙尼亞外長見王毅：對愛沙尼亞 國際法就像核武一樣重要

據大陸外交部網站，當地時間2024年9月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯大期間會見愛沙尼亞外交部長薩克納。薩克納表示，明確堅持一個中國政策。他並說，對愛沙尼亞這樣的小國，國際法和國際秩序就像核武一樣重要。

由於大陸25日上午8時44分發射了一枚洲際彈道導彈，飛行一萬二千公里後落入南太平洋預定彈著點，引起全球關注。薩克納的這一番國際法猶如核武的比喻，似間接表明了愛沙尼亞已感受到了這枚洲際導彈的威懾力。

去年11月，愛沙尼亞宣布將同意台灣以台北名義設立代表處，而前外交部長吳釗燮隨即應愛沙尼亞「國際防禦及安全中心」邀請，以「台灣與愛沙尼亞：和平與民主的夥伴」為題發表專題演說。薩克納在吳訪愛期間，重申支持台灣設處立場，並稱此措施並不違反其一個中國政策。薩克納昨在見王毅時重申堅持一個中國政策，是否意味此一設處計畫已擱淺，令人關注。

另一方面，今年2月，俄羅斯宣布通緝愛沙尼亞的總理卡拉斯、國務秘書彼得科普與立陶宛、波蘭等其他外國官員，理由是他們破壞了蘇聯士兵紀念碑。薩克納關於核武的隱喻，可能更多是表達對來自俄羅斯核武的擔憂。

薩克納表示，愛沙尼亞與中國有著悠久交往歷史，保持務實合作，明確堅持一個中國政策。讚賞中方強調尊重聯合國憲章宗旨和原則。對愛沙尼亞這樣的小國來說，國際法和國際秩序就像核武一樣重要。愛沙尼亞高度關注烏克蘭危機，重視中方立場，期待中方發揮建設性作用。

王毅表示，愛沙尼亞是中國在波羅的海地區的重要夥伴。友好合作是雙邊關係的主旋律，符合兩國人民的共同期待，也是雙方需要繼續掌握的方向。中國和愛沙尼亞歷史文化不同，所處環境不同，面臨挑戰不同，但這並不影響兩國加強互利合作，服務人民福祉，不影響雙方在尊重聯合國憲章宗旨原則基礎上共同維護國際和平安全。

他說，中方願與愛沙尼亞不斷增進互信，繼續重視彼此在核心利益上的正當關切，為雙邊關係打牢政治基礎、注入生機活力。身為歐盟重要成員，希望愛沙尼亞推動歐盟機構堅持自由貿易，堅持透過對話協商妥處分歧，推動中歐關係健康穩定發展。

王毅指出，中國不是烏克蘭危機的當事人，但一直以和平為念，積極勸和促談，推動政治解決。中國奉行堅持原則、主持公道、追求和平的外交，對於所有熱門議題，我們都主張透過對話協商尋求政治解決。他說，烏克蘭危機的當務之急是推動局勢降溫，防止戰場擴大升級，符合歐洲國家的利益。中國會認真履行作為安理會常任理事國的責任，繼續做有利於和平的事。