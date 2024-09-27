自衛隊首次 日艦漣號穿越台海

ＮＨＫ等日媒報導，日本海上自衛隊護衛艦「漣」號廿五日通過台灣海峽，是日本海上自衛隊成立以來日艦首次航經台海。日本政府消息人士說，與此同時，澳洲和紐西蘭的海軍艦艇也通過台海。

對此，大陸外交部發言人林劍表示，中國軍隊已依法依規處置，中方對日方的政治意圖高度警惕，已向日方提出嚴正交涉。他並說，台灣問題事關中國的主權和領土完整，事關中日關係的政治基礎，是不可逾越的紅線，「我們敦促日方在台灣問題上重信守諾，謹言慎行，不要給中日關係和台海和平穩定製造干擾」。

日本海上保安廳船隻，曾躲避颱風進入台海，但從未穿越。讀賣新聞報導，日本政府對自衛隊艦艇通過台海一直持慎重立場，但日本首相岸田文雄認為，原本態度不足以守護和平。

八月以來，共軍在日本周邊軍事活動日益頻繁。八月廿六日，共軍一架運九偵察機從男女群島東側侵入日本領空。九月十八日，共軍航母遼寧號三艘艦艇，在沖繩縣與那國島與西表島間航行時一度進入日本領海外側鄰接區。

紐西蘭國防部廿六日證實，七年來首度讓軍艦通過台灣海峽，維護「自由航行權」。澳洲國防部也證實澳艦例行性通過台海，稱此舉顯示澳洲對開放、穩定和繁榮印太地區的承諾。