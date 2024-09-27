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共軍試射飛彈 美讚陸透明「美中軍事溝通改善」

聯合報／ 記者陳宥菘梁采蘩黃婉婷陳熙文李人岳周佑政／綜合報導
共軍25日向太平洋海域全射程試射洲際彈道飛彈，引起各界高度關注。 圖為東風-41洲際彈道飛彈2019在中共建政七十周年閱兵式上首度公開展示。路透
共軍25日向太平洋海域全射程試射洲際彈道飛彈，引起各界高度關注。 圖為東風-41洲際彈道飛彈2019在中共建政七十周年閱兵式上首度公開展示。路透

中共廿五日向南太平洋試射洲際彈道飛彈，引發國際關注，北京並事先向美國及澳洲發出發射訓練的通知。大陸國防部發言人張曉剛昨天表示，這次試射是例行性軍事訓練活動，完全合法合理。

對此，美國國防部廿五日表示，大陸試射前有事先知會美國，並稱讚此舉展現透明度，顯示美中之間軍事溝通正在改善。

張曉剛昨天在國防部例行記者會表示，大陸的核子政策具有高度的穩定性、持續性和可預測性。大陸始終恪守不先使用核武的核武政策，堅定奉行自衛防禦核戰略，不搞軍備競賽，明確承諾不對無核武國家和無核武地區使用或威脅使用核武器。

張曉剛昨天還就中美兩國關係表示，當前中美兩國兩軍關係總體呈現企穩態勢，兩軍保持高層戰略溝通、政策交流、機制對話和專業領域交流，有助於雙方增進理解、避免誤判、管控風險。

對於中共罕見於台海周邊飛彈試射，被解讀向美國傳遞訊號，也引發鄰近印太地區國家不滿，隔日共機、共艦又執行聯合軍演，我府院對此同聲譴責，呼籲中國自制並回歸國際常軌；國防部批評，中共一面威懾、一面用軍事會談營造和平對話假象，展現和戰兩手策略，坐實「中國威脅論」。

中共 彈道飛彈 核武 美國

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