日本護衛艦首度通過台海 對中嚇阻戰略邁入新階段

日本海上自衛隊的護衛艦「漣號」昨日首次通過台灣海峽，是日本海上自衛隊成立以來首次。日媒指出，為對抗中國在日本周邊採取軍事挑釁行徑，日本首相岸田文雄下令「漣號」通過台海，日本對中國的嚇阻戰略邁入新階段。

「漣號」昨日上午從東海一側開始通過台海，向南航行數十小時，並在當天晚間完成通過台海。與此同時，澳洲和紐西蘭的海軍艦艇也通過台灣海峽。今天日本海上自衛隊漣號與澳洲、紐西蘭海軍艦艇在南海舉行聯合演習。

有關日本海上自衛隊護衛艦通過台海一事，日本政府發言人、官房長官林芳正今天在例行記者會上表示，「無可奉告」。對於前陣子中國軍機侵犯日本領空等，他說：「日本懷有強烈的危機感。」

日本統合幕僚長（相當於參謀總長）吉田圭秀今天在例行記者會上也避談日本海上自衛隊護衛艦通過台海一事。他強調：「中國軍方在印度太平洋地區的活動正擴大、活絡化，不僅是對我國，對國際社會而言，是嚴重的憂慮事項。」

自8月以來，中國軍隊在日本周邊的軍事活動日益頻繁。8月26日，中國一架運9偵察機從男女群島東側侵入日本領空。9月18日，中國海軍航空母艦「遼寧號」等3艘艦艇穿越日本沖繩縣與那國島與西表島間航行時，一度進入日本領海外側的鄰接區。

這兩次事件，分別是日本防衛省首次確認中國軍機侵犯日本領空，以及中國航空母艦首次於日本鄰接區內航行。

日本讀賣新聞今天在頭版頭條新聞指出，日相岸田文雄認為就此不採取任何應對措施的話，中國軍方可能更進一步升高行動，於是決定派出海上自衛隊護衛艦通過台海。

日本朝日新聞報導，海上自衛隊護衛艦通過台海一事是首相岸田文雄下的指示。對於中國在日本周邊陸續做出軍事挑釁行徑，此事由首相官邸（行政中心）主導，採取反制中國的措施。

中國對日方作法反彈，今後可能促使東亞地區變得不穩定。日本政府將加強與美國的合作，觀察中國的反應。

日本朝日新聞分析日本首相岸田文雄為何決定派遣護衛艦通過台海，認為日本對中嚇阻戰略已邁入新階段。

報導指出，有關台灣議題，美國總統拜登（JoeBiden）甫於24日在聯合國大會演說時重申「維持台海和平穩定的重要性」。台灣議題是美日共通關注的議題，2021年4月以來，美日領袖峰會的聯合聲明都言及「台海和平穩定的重要性」。

原本，海軍軍艦通過台海，是在美國的主導下，為了對抗中國擴張行徑所實施的。這次日本海上自衛隊護衛艦通過台海，事先與美國協調的可能性極高。

不過，這樣的行動可能在第一線具有偶發性衝突的風險。日中為了避免發生不測所設的「海空聯絡機制」當中，國防當局間的年度會議自2021年以來未曾召開。

吉田圭秀今天在記者會上強調說：「雙方維持（有關軍事的）溝通以防止誤判是很重要的。」

日本讀賣新聞報導，台灣海峽最狹窄部分的寬度約為130公里，根據國際公認，國家主權的水域為沿岸基線算起的12海里（約22公里）。美國等國家認為，台灣海峽是不屬於任何國家領海的國際水域。

然而，中國反對將台灣海峽稱為國際水域，歷任日本政府出於顧慮中國反應，一直避免讓海上自衛隊的艦艇通過台海。在此之前，雖然日本海上保安廳（相當於海巡署）的船隻曾為了避開颱風，在台海的公海區域停留待機，但未通過台海。

美國、加拿大等各國軍艦為了宣示「航行自由」，定期通過台海。今年9月，德國軍艦時隔22年再次通過台海。

日本朝日新聞報導，海軍艦艇通過台海，以美國為首，英國、德國等都曾有過。日本尊重近鄰的中國將台灣視為「核心利益中的核心」的立場，自我克制未讓日本自衛隊艦艇通過台海。

但是，近來中國在日本周邊的軍事活動活絡化，日本防衛省內部出現對中強硬論，認為不能再被中國看輕，應反制中國，讓自衛隊艦艇堂而皇之地通過台海。

朝日新聞指出，前首相安倍晉三在卸任後曾主張「台灣有事就是日本有事」，美日討論加強軍事合作，中國對此繃緊神經，並對於日本國會議員等與台灣進行交流懷戒心。

這次日本海上自衛隊護衛艦通過台海，今後中國在安全保障、外交層面可能對日本採取對抗措施。

日本防衛省（國防部）防衛研究所中國研究室長增田雅之表示，「中國方面可能認為日本的防衛、安全保障戰略發生改變，嚇阻對象可能也針對台灣局勢。中國或許會把原本就計畫好的訓練、中俄的聯合演習包裝得讓海內外以為是為了反制日本。」

日本富士產經晚報介紹軍事記者世良光弘的見解指出，一架俄羅斯反潛機9月23日下午才3度侵犯日本北海道禮文島附近領空，中俄的動向有更活絡化的情形，可能是中俄趁著日本領導人即將更迭所做出的威壓行徑，不過，首相岸田文雄指示自衛隊護衛艦通過台海，作為反制中國的措施，值得肯定。且與澳、紐等軍艦同日通過台海，頗具效果。