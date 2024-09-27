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新聞眼／試射彈道飛彈 北京暗示能對美國核報復

聯合報／ 記者程嘉文
時隔數十年，共軍25日首度向太平洋海域全射程試射洲際彈道飛彈，引起各界高度關注。（圖／取自「中國軍號」微信公眾號）
時隔數十年，共軍25日首度向太平洋海域全射程試射洲際彈道飛彈，引起各界高度關注。（圖／取自「中國軍號」微信公眾號）

洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）在昔日美蘇核武對抗時代，是身為超級強權的象徵。雙方各自部署數千枚核彈頭，一旦開戰互射，保證造成世界末日。

為避免噩夢成真，美蘇舉行多次限武談判，限制彈頭與載具數量，也要求一定程度的彼此資訊透明。此次中共再度試射ＩＣＢＭ，雖然長程核武能量仍遠遜美國，但也象徵近年來的列強消長，解放軍日漸崛起，已非吳下阿蒙。

中共上次試射ＩＣＢＭ，已經超過四十年，代表東風—31與東風—41服役以來，從未進行完整性能驗證。讓中國國家主席習近平批准試射的主因，絕非只為檢驗飛彈性能的技術面因素，而是向各國顯示，如果美中爭霸走到全面戰爭，自己具備遠至美國西岸的核子報復能力。

相較過去東風五型採固定發射，很容易被摧毀，新一代飛彈可機動部署，對手很難一網打盡。尤其ＩＣＢＭ因為射程遠，終端速度極高，一旦發射出去，目前的飛彈攔截系統，還無法有效狙殺。

換言之，北京藉此暗示，即使面對華府結合各國的圍堵，自己也絕對有「狗急跳牆」與「魚死網破」的實力。

由此觀之，在社群網站上出現的飛彈發射影片，現場共軍不阻止拍攝，也不限制影片在網路上流傳，其原因不難想像。甚至很可能，這些「正巧」目擊飛彈試射的民眾，其實根本是自己人。

美軍的核打擊力量自然仍遠勝中共，但面對解放軍這次的刻意「提醒」，接下來華府勢必將重新評估北京的遠程打擊能力，甚至考慮比照對待蘇聯／俄羅斯的方式，與北京進行核武溝通。相關談判的結果，可對解放軍作出一定制約，但美方也必須要有一定讓步。

北京 彈道飛彈 核武 美國 解放軍

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