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幾乎不經陸地上空…陸媒：陸射飛彈 精選彈道

聯合報／ 記者廖士鋒程嘉文／綜合報導
解放軍旗下的「中國軍號」微信公眾號昨發布由機動發射車發射的某型洲際彈道飛彈升空照片。（中國軍號）
解放軍旗下的「中國軍號」微信公眾號昨發布由機動發射車發射的某型洲際彈道飛彈升空照片。（中國軍號）

解放軍廿五日發射一枚洲際彈道飛彈受到各界高度關注，大陸媒體解讀這次試射有四個關鍵，飛彈專家認為，這次發射是由火箭軍組織的年度軍事訓練，而不是科研部門試射，「體現了火箭軍戰略飛彈部隊的戰備程度和戰略威懾力」。

澎湃新聞報導，這次試射透露四個關鍵訊息，包含「向太平洋公海海域」、「訓練模擬彈頭洲際彈道飛彈」、「火箭軍年度軍事訓練例行性安排」以及「提前向有關國家通報」。

報導指出，根據航行公告，發射當天，在南海、菲律賓海南部、南太平洋三個海域有相關通報禁航區域。一位不願具名的飛彈專家表示，如果這三個海域與本次洲際飛彈發射有關，那說明這次發射的飛行彈道是經過精挑細選，飛彈彈道幾乎沒有經過陸地上空，減少飛彈發射對陸地的潛在影響。

這位專家分析，「向有關國家通報是減少誤判，也體現戰略透明度」，他指出，這次發射是由火箭軍組織的年度軍事訓練，而非科研部門試射，體現了共軍火箭軍戰略飛彈部隊的「戰備程度和戰略威懾力」，第二天公布發射照片體現戰略透明度和自信。

無依托發射機動性強

昨天共軍公布飛彈發射照片後，具共軍火箭軍的軍事專家邵永靈指出，這次是陸基機動式發射，飛彈發射車直接在野外進行無依托發射，型號是東風—31甲改（ＡＧ），改良之處在於採用全驅動一體化越野車底盤和分導式多彈頭，極大提升飛彈發射車生存能力與機動性。

港媒鳳凰衛視發文指出發射的是東風—31甲改，射程一萬一千七百公里。但港媒星島日報引述香港軍事評論員梁國樑分析，判定發射的是東風—41Ａ型。

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