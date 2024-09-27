珠海航展 多款長征火箭首展示

各類明星機型、多型運載火箭、嫦娥六號帶回的世界首份月背樣品等將悉數展出。據了解，第十五屆中國國際航空航天博覽會（簡稱中國航展或珠海航展）將於11月12日至17日在廣東省珠海市舉辦，將集中展示中國大陸航空航天和國防科技領域的尖端技術及創新突破。

新華社報導，大陸嫦娥六號帶回的「月背樣品」，屆時將亮相中國航天展台。大陸國家國防科技工業局新聞宣傳辦公室副主任李陽說，嫦娥六號返回艙實物等也將集中亮相，公眾可以到展覽現場一睹真容，感受大陸航天事業發展成就。

「在參展展品中，我們有約150項是首次亮相，新展品比例達75%。」中國航天科技集團新聞發言人郝長峰介紹，集團將攜近200項高科技成果參展，首次展出嫦娥六號探測器、長征八號甲運載火箭、長征十二號系列運載火箭等重磅展品，並重點展示商業航天、低空經濟等領域的發展戰略和最新成果。

中國航空工業集團新聞發言人吳基偉介紹，本次航展中，該集團將以商業空天、無人體系、先進製造等重點項目突出展示新質生產力發展成果，將有260餘項產品精彩亮相。

「我們將攜六大體系、百餘項裝備展品集中亮相本次航展。」中國航天科工集團黨建工作部副部長劉雙霞說，該集團還將集中展示發動機、雷達、慣性導航、電子器件等航天領域的優質產品及專業技術能力，積極推進與各方交流合作。

廣東省委常委、常務副省長張虎介紹，作為世界五大航展之一，中國航展國際化、專業化、市場化、資訊化水平不斷躍升，成為展示當今國際航空航天主流科技水平、推動相關領域國際交流合作的盛會。

據了解，本次航展共有數十個國家和地區超890家企業參展，一批代表世界先進水平的尖端產品將亮相。