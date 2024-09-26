兩度侵擾…4艘大陸海警船航入金門海域 北京聲稱強化管控力度
海洋委員會海巡署金馬澎分署稍早表示，4艘中國海警船今天2度航入金門限制水域。中國海警今晚則聲稱，福建海警今天在金門附近海域「依法展開常態化執法巡查，強化有關海域管控力度」。
海洋委員會海巡署金馬澎分署表示，4艘中國海警船今天2度航入金門限制水域，海巡立即調度4艘巡防艇對應監控驅離。海巡署指出，中國海警船今年已42次航入離島水域。
中國海警局今天晚間表示，今天福建海警在金門附近海域「依法開展常態化執法巡查」。
中國海警局宣稱，9月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，「切實維護包括『台灣地區』在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全」，「有力保障廈金海域正常航行和作業秩序」。
金馬澎分署今天發布新聞稿表示，今天上午8時50分及下午2時20分，海巡雷達偵獲舷號「14515」、「14603」、「14609」、「14521」等4艘中國海警船在金門南方海域集結，並分由金門復興嶼、翟山、新湖、料羅南面4個點位同時航入限制水域，海巡署立即調度4艘巡防艇採1對1對應監控驅離。
今年2月發生金門快艇案翻覆事件後，中國海警聲稱在金廈海域展開「常態化執法巡查行動」。然而金門快艇案已落幕，但中國的所謂「常態化」巡航仍然持續。
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