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台女「李娜」南韓落網 陸委會：過往涉跨境電信詐騙案 600多人遣送大陸

中央社／ 台北26日電
台籍陳姓女子涉及在菲律賓發生的撕票案，已在韓國落網。陸委會表示，這名陳姓女子有可能被引渡中國大陸，過往台人涉及跨境電信詐騙案，累計600多人被遣送中國大陸。圖／聯合報系資料照片
台籍陳姓女子涉及在菲律賓發生的撕票案，已在韓國落網。陸委會表示，這名陳姓女子有可能被引渡中國大陸，過往台人涉及跨境電信詐騙案，累計600多人被遣送中國大陸。圖／聯合報系資料照片

台籍陳姓女子涉及在菲律賓發生的撕票案，已在韓國落網。陸委會表示，這名陳姓女子有可能被引渡中國大陸，過往台人涉及跨境電信詐騙案，累計600多人被遣送中國大陸。

大陸委員會（陸委會）26日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他在會中作上述表示。

梁文傑表示，關於台籍陳姓女子一案，陸委會沒有掌握細節，刑事局表示會去了解案情。由於中國大陸與韓國有簽引渡條約，陳姓女子有可能被引渡到中國大陸去；事發地在菲律賓，菲國也有管轄權，究竟到時怎麼引渡，將會持續關注。

梁文傑提到，目前不了解陳姓女子在這個案件屬於主犯或從犯，對於台灣來說，台灣民眾在國外犯罪，必須是3年以上重罪，台灣才會有管轄權，由於許多細節尚不清楚，沒有辦法進行特別的說明。

梁文傑指出，根據統計資料，從2016年至今年5月31日止，台灣人涉及跨境電信詐騙案件後被遣送中國大陸累計達600多人。

中國大陸媒體日前報導，據菲律賓警方表示，6月底發生中國大陸公民與美籍華人在菲律賓被綁架撕票案，涉嫌把2名被害人騙往菲國的嫌犯「李娜」於9月22日在韓國首爾落網，將引渡中國大陸。

台灣刑事警察局24日表示，「李娜」為44歲台籍陳姓女子，出生地為台北，將持續關注案件發展。

引渡 梁文傑 菲律賓 陸委會 電信詐騙

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