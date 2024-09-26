「立場新聞」前總編輯被判刑21個月 前署理總編輯1原因免入獄

已停止營運的香港「立場新聞」母公司及前總編輯鍾沛權、前署理總編輯林紹桐8月間被法院裁定「串謀發布煽動刊物」罪成立。法院今天宣判，鍾沛權被判刑21個月；林紹桐則因法官考慮到其病情，判處「可即時釋放」刑期，不需監禁。

立場新聞是香港1997年主權轉移中國以來，首家被法庭判煽動罪成立的媒體機構。

今年8月29日法官裁定，立場新聞母公司、鍾沛權及林紹桐「串謀發布煽動刊物」罪名成立，指涉案17篇文章中有11篇具煽動意圖，包括「以假消息散播憎恨」及「反政府情緒」等。而鍾、林二人「知悉並認同文章的煽動意圖」，提供立場新聞作為發布平台，煽動憎恨中央或香港政府等，「至少罔顧煽動後果」。

綜合明報等港媒報導，代表辯方的資深律師余若薇今天在法庭上表示，林紹桐患有「抗嗜中性白血球細胞質抗體血管炎」，自今年7月起病情惡化，目前腎功能少於3成，擔心他若被監禁可能會延誤治療，有生命危險。

余若薇又指，立場新聞絕大部分文章非煽動文章，強調在時代變遷下，媒體有責任報導相關事件；並指希望法庭的量刑不超過2人已還押的日子，讓兩人即時可以獲釋，是辯方今天陳情的唯一目的。

鍾沛權、林紹桐先前已分別還押349天及313天。

法官郭偉健今天宣讀判詞時，先交待鍾沛權及林紹桐2人的背景。鍾沛權現年55歲，妻子因另一宗案件正被還押，兩人沒有子女。鍾沛權於1995至2011年在明報及香港經濟日報工作，至2011年底離開明報，其後任職網媒主場新聞及立場新聞。

林紹桐現年36歲，與妻子育有一女，曾在主場新聞及立場新聞工作，鍾沛權辭任立場新聞總編輯後，由林紹桐擔任署理總編輯。

法官引述辯方陳情時表示，2名被告是新聞工作者，只是報導社會實況及公眾人物的意見，是社會所需一環，並不是政治宣傳，也非報導單一意見，而是如實及持平地刊登多方意見，故這宗案件的量刑應與以往的煽動案有別。

法官又引述辯方指出，2名被告只是在新聞工作期間誤墮法網，不是蓄意煽動；但法官言認為，不同意辯方指被告誤墮法網、非蓄意煽動，重點是「發布者的意圖」；又指立場新聞曾發布很多新聞報導，但不代表不具煽動意圖，並說立場新聞不是「單純的新聞工作者」。

法官表示，被告並非執行真正傳媒工作，而是參與當時所謂的抗爭，與政府抗衡，認為判處監禁為唯一合適刑罰。

就鍾沛權的判刑，法官以監禁23個月為量刑起點，減刑2個月，最終判他監禁21個月。按一般情況，扣除鍾先前已被還押的天數，即需再服刑約10個月。

就林紹桐的判刑，法官以14個月為量刑起點，因其病情減刑3個月，法官考慮到其身體狀況，以及扣除林此前已被還押的日子，判處可即時釋放的刑期，即林可即時獲釋，不需入獄。

法官另判處立場母公司罰款港幣5000元（約新台幣2萬元）。

在香港刑事罪行條例下的「串謀發布煽動刊物」罪，首次被定罪最高可被判監禁2年。