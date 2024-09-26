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日男童深圳遇襲…就讀日本人學校校歌掀共鳴 在地日企員工曝：3至4成員工返國

中央社／ 台北26日電
深圳日本人學校10歲男童18日上學途中遭刺傷，最終搶救無效死亡。圖為該學校門口。路透
深圳日本人學校10歲男童18日上學途中遭刺傷，最終搶救無效死亡。圖為該學校門口。路透

日媒報導，深圳日本籍男童18日遇害身亡後，他所就讀的深圳日本人學校校歌近來被轉發到中國社交平台上，獲得部分中國網友稱讚及共鳴；另一方面，有深圳日企員工透露，公司的日籍員工家屬中，已有3至4成暫時返日。

共同社報導，深圳日本人學校校歌是由日本歌手大黑摩季作詞及作曲。據日本海外子女教育振興財團表示，大黑摩季曾在2008年該校創時訪問深圳，在聽取了學生們的意見後，創作了這首校歌。

報導指出，這首校歌中，有一句歌詞的中文意思是「因為看不到人心，會感到迷惘，但我們一定可以相互理解」，蘊含的意義是呼籲孩子們「克服差異，攜手積極面向未來」。而在深圳日本人學校官網上，則有該校學童們齊唱校歌的音檔。

綜合這則報導及網路訊息，近日有中國網友將這首深圳日本人學校校歌的音檔及搭配歌詞的中文翻譯字幕，製作成影片上傳到中國社交平台上。部分中國網友在下方留言表達了哀悼，並指這首校歌「歌詞很棒」、「看了令人流淚」、「願不要再有仇恨」、「好歌，孩子是無辜的」等語。

一名30多歲的深圳女性上班族表示，這（深圳日本人學校校歌）是一首「歌唱理想未來」的歌曲，這所學校的孩子遇難真令人感到悲傷。

另外，綜合富士新聞網等日媒報導，僅管深圳日本人學校男童遇害身亡已過了一週，至今仍有許多日籍家長與學生心有餘悸且忐忑不安。深圳一名日本籍日企員工表示，他所任職的日企中，有3至4成的日籍員工家屬已暫時返回日本。

報導提到，自案發後，深圳日本人學校仍然處於關閉狀態，學校師生預計在中國「十一」長假過後才會返回學校，而學校附近道路已裝設新的監視器。

報導指出，這次事件讓在中國的日本僑民發出「深圳安全神話崩壞」的感嘆，他們許多人已要求孩子在中國外出時避免講日語，且不要背日本式書包。

日本 深圳

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