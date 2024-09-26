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陸前官員：「兩國論」與「一邊一國論」違反ROC憲法

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸前官員發表長篇論文，強調，「兩國論」與「一邊一國論」違反中華民國憲法 。（圖／國史館提供）
大陸前官員發表長篇論文，強調，「兩國論」與「一邊一國論」違反中華民國憲法 。（圖／國史館提供）

近期兩岸與美國各方關於台灣地位有諸多的表述與爭執，而前大陸外交部邊界與海洋事務代表周健則在期刊發表長文，詳細解釋大陸看待「台灣問題」的法理角度，強調《中華民國憲法》並沒有把台灣地區當作獨立於中國之外的領土，「兩國論」和「一邊一國論」根本上係違背1947年憲法。

周健曾擔任大陸外交部亞洲司處長、駐聯合國代表團參戰、邊界與海洋事務代表，曾參與對越南陸地邊界和北部灣劃界談判，並主管東海、南海事務，包含2015年至2019年參與「中美南海問題交涉」、「中越雙邊政府級邊界談判」、「中菲南海問題磋商」、也曾擔任「中日東海高級別磋商」陸方團長，現在已轉任海南華陽海洋合作與治理研究中心特聘研究員。

他近期署名在武漢大學主辦的《邊界與海洋研究》期刊發表兩篇長文「台灣問題的國際法解讀」（上、下），用3萬餘字的篇幅，詳細解釋大陸看待「台灣問題」的各種法理角度，其中對《中華民國憲法》多有著墨，文章全文進幾日也分4段被大陸外交部邊界與海洋司轉載在微信公眾號，凸顯官方對文章的認可。

周健指出，中華民國憲法並沒有把台灣地區當作獨立於中國之外的領土，而是視之為中國領土的組成部分，「兩國論」和「一邊一國論」從根本上說是違背1947年《憲法》的，且在「台灣地區現行憲法」中也找不到依據。

文章還強調，在國際法上，中國是海峽兩岸構成的一體，不存在任何一條分隔大陸和台灣的「海峽中線」、「海峽分界線」或「國際分界線」，文章也駁斥台海是「國際水域」的說法，強調台灣海峽最窄處約70海浬， 最寬處約220海浬。根據國際法、《聯合國海洋法公約》和大陸國內法，「整個台灣海峽全部都處於中國的主權、主權權利、管制權和海洋管轄權之下」。

文章並建議，大陸可通過國內立法、沿台灣海峽兩岸領海上空（領空）外緣向海峽中部延伸，劃設「覆蓋整個海峽、整個台灣島四周的防空識別區」，對進入台海的外國飛行器進行識別、查證，「防止其偏離航向而入侵海峽兩岸的中國陸地領土和領海的上空」，以此維護領土主權、領土和領空的安全。

此外，就民進黨政府宣示「中共從未有一天對台灣行使過主權」，他駁斥這「不符合事實，完全是一派胡言」，他強調，大陸對台灣參與國際關係的能力「施以適當限制」，是基於國家主權的不可分割性，是維護國家主權之必要，這是大陸「在台灣問題上行使國家主權的一種方式」。

中華民國憲法 兩國論 台海 外交部

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