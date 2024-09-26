陸學者來台交流受矚…廈門大學校長申請來台 陸委會證實已原則上同意

大陸學者來台交流近期受到各界矚目，期間多次傳出學者團來台受阻，而陸委會26日首度證實廈門大學校長張宗益等6個人申請來台，案件因為行程有所調整，後續會另外再提出申請，「但是原則上基本上是同意了」。

陸委會副主委梁文傑26日下午針對廈門大學來台交流案，表示有1個案子是廈門大學校長張宗益等6個人，「我們已經陸委會跟教育部的專審查都已經同意了，但是他們因為行程有所調整，所以他們會後續再另外提出申請，但是原則上基本上是同意了」。

他強調，政府對各個學者智庫等等的交流態度都是一樣的，「但是都是個案審查」。

此外，對於廈大台研院的交流團，梁文傑則說目前手上還沒有看到公文，所以不知道他們現在的申請的狀況是怎麼樣，「但是我還是強調，因為我們常常會有一媒體朋友會關心這一團或那一團，但是實際上類似這樣的團非常的多，所以我沒有辦法一一跟大家報告進度」。

近期傳出多起大陸學者來台案件遭卡，廈大團曾於9月初被披露遭卡關所以必須延期到10月，不過陸委會都並未承認，僅表示本案目前由相關機關依法定程序審查處理中。不久前，陸委會19日針對原定9月18日於宜蘭舉辦的第十二屆海峽兩岸旅遊觀光研討會延期一事表示，9月6日已函覆，「不太知道（主辦單位）為什麼說有什麼『不可抗力的因素』」。

港媒中評社援引知情人士說法指，這場研討會陸方與會者有包括北京第二外國語學院校長計金標、北京第二外國語學院旅遊科學院院長呂寧、吉首大學旅遊學院院長魯明勇、副院長粟娟等人，他們部分兼任中共黨職，所以我方政府拒絕核發入台證，僅准許其他40位一般師生入境，且陸委會直到活動前幾天才通知，讓人措手不及。但梁文傑對「中共黨職」的相關說法，於19日已強調「目前我不清楚細節」。

此外，就「匿名者64」事件，中共國安部立案調查國軍資通電軍3人，梁文傑26日表示，國防部已說這就是假消息，從陸委會的角度，我們覺得懲獨22條的鎖定對象，「國台辦本來說只針對極少數台獨分子，但是現在已經似乎擴大到守護中華民國的國軍了」，他提醒國人要留意謹慎，非必要不要前往中國大陸自己評估自己的人身安全風險。