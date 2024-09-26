快訊

美第2季GDP成長3％高於預期 初領失業救濟金人數跌至4個月低點

剛動手術救回一名患者 基隆礦工醫院院長黎慶福突倒地驟逝

聽新聞
0:00 / 0:00

陸學者來台交流受矚…廈門大學校長申請來台 陸委會證實已原則上同意

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委梁文傑26日證實有收到廈門大學校長來台申請案，並指出因行程變更，後續會再提出申請，政府「原則上基本上是同意了」。（圖／取自廈門大學微博）
陸委會副主委梁文傑26日證實有收到廈門大學校長來台申請案，並指出因行程變更，後續會再提出申請，政府「原則上基本上是同意了」。（圖／取自廈門大學微博）

大陸學者來台交流近期受到各界矚目，期間多次傳出學者團來台受阻，而陸委會26日首度證實廈門大學校長張宗益等6個人申請來台，案件因為行程有所調整，後續會另外再提出申請，「但是原則上基本上是同意了」。

陸委會副主委梁文傑26日下午針對廈門大學來台交流案，表示有1個案子是廈門大學校長張宗益等6個人，「我們已經陸委會跟教育部的專審查都已經同意了，但是他們因為行程有所調整，所以他們會後續再另外提出申請，但是原則上基本上是同意了」。

他強調，政府對各個學者智庫等等的交流態度都是一樣的，「但是都是個案審查」。

此外，對於廈大台研院的交流團，梁文傑則說目前手上還沒有看到公文，所以不知道他們現在的申請的狀況是怎麼樣，「但是我還是強調，因為我們常常會有一媒體朋友會關心這一團或那一團，但是實際上類似這樣的團非常的多，所以我沒有辦法一一跟大家報告進度」。

近期傳出多起大陸學者來台案件遭卡，廈大團曾於9月初被披露遭卡關所以必須延期到10月，不過陸委會都並未承認，僅表示本案目前由相關機關依法定程序審查處理中。不久前，陸委會19日針對原定9月18日於宜蘭舉辦的第十二屆海峽兩岸旅遊觀光研討會延期一事表示，9月6日已函覆，「不太知道（主辦單位）為什麼說有什麼『不可抗力的因素』」。

港媒中評社援引知情人士說法指，這場研討會陸方與會者有包括北京第二外國語學院校長計金標、北京第二外國語學院旅遊科學院院長呂寧、吉首大學旅遊學院院長魯明勇、副院長粟娟等人，他們部分兼任中共黨職，所以我方政府拒絕核發入台證，僅准許其他40位一般師生入境，且陸委會直到活動前幾天才通知，讓人措手不及。但梁文傑對「中共黨職」的相關說法，於19日已強調「目前我不清楚細節」。

此外，就「匿名者64」事件，中共國安部立案調查國軍資通電軍3人，梁文傑26日表示，國防部已說這就是假消息，從陸委會的角度，我們覺得懲獨22條的鎖定對象，「國台辦本來說只針對極少數台獨分子，但是現在已經似乎擴大到守護中華民國的國軍了」，他提醒國人要留意謹慎，非必要不要前往中國大陸自己評估自己的人身安全風險。

中共 北京 廈門 梁文傑 陸委會

延伸閱讀

兩岸官方再度交鋒「九二共識」 陸委會：不再糾纏文字遊戲

是否設定禁團令放寬指標？陸委會喊「應該說是沒有」：進展不如人意

我方仍禁大陸千項農產品 陸委會：盼雙方坐下來好好談

兩岸同婚大跨步 陸委會宣布允許第三地結婚者來台同婚

相關新聞

探尋才知被捕…控22歲台男失聯「陸方未主動通報」 陸委會：2016年後受影響

22歲的男子郭宇軒近日在大陸失聯受到關注，直到23日陸方才證實他因涉嫌詐騙被捕，陸委會主委邱垂正則公開批評陸方沒有通報，...

九月以來互動增…中美兩軍保持高層戰略溝通 陸國防部敦促美停止挑釁

中美兩軍近期互動增多，大陸國防部新聞發言人張曉剛26日在例行記者會上回應，中美兩國兩軍關係總體呈現企穩態勢，兩軍保持高層...

兩岸官方再度交鋒「九二共識」 陸委會：不再糾纏文字遊戲

我方政府曾於2021年5月公開宣示「我們認為已無須再討論『九二共識』的相關問題」，但是我方高階官員近期持續詮釋九二共識，...

回應美對台軍售、我國防預算 陸國防部：外部勢力縱容支持 威脅台海和平

針對台灣近期的國防預算和美國對台軍售，大陸國防部發言張曉剛回應，買再多武器都改變不了「台獨」必亡的宿命，而無論美對台軍售...

中國高調射彈、隱細節 分析：恐嚇全球 傳遞3重信號

中國40多年來首次向太平洋海域試射洲際彈道導彈，引高度關注。外媒解讀中國高調試射目的在秀軍事肌肉，「恐嚇所有人」，並對西...

射完導彈 中國新型戰機將亮相珠海航展 「大家想看的都拿出來」

中國25日才向太平洋公海發射一枚洲際彈道飛彈，隨後，解放軍空軍副司令員俞慶江宣布，近年來發展的新型戰機會在11月舉行的珠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。