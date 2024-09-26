樓價續停2016年8月水平 香港樓價連跌4個月、創8年新低
香港新一份施政報告將公布，樓價再成關注點。最新數據顯示，香港樓價連跌四個月創八年新低，香港租金則連升出五年新高。
港府差餉物業估價署公布最新數據，香港八月私人住宅售價指數八月環比跌1.7%，連跌四個月，創八年新低，港府二月底撤銷控制樓價的「辣招」後，香港樓市換得的升幅四個月來全數蒸發，香港樓價繼續停在2016年8月水平，至此，香港今年樓價累跌近百分之六點二。
有證券分析員認為，香港樓市年底前仍有機會再跌，直到正式進入減息周期，大約九個月至一年左右，才會對樓價有支持。
但地產代理公司利嘉閣的研究部主管陳海潮說，差估署數據滯後，並未反映減息因素，而減息可望刺激樓市，初期在成交量反映比較顯著，但地產商繼續低價開說盤，令二手樓價受壓。 相信減息持續，加上銀行按揭取態轉趨積極，增加買家入市意欲，估計可紓緩樓價跌勢，如果配合下月施政報告推出振興經濟方案，預料第四季樓價平穩，全年樓價跌約7%。
與樓價急跌相反，港樓租金指數繼續造好，八月較七月再升1.1%，數字連升六個月並創近五年新高。香港租金各項指數全線上揚，中小型單位升幅較大，按月升1.2%，報201.8點，指數為2019年9月以來重上二百以上水平；大型單位則按月升0.3%，報151.6點。
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