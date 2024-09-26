兩岸官方再度交鋒「九二共識」 陸委會：不再糾纏文字遊戲

我方政府曾於2021年5月公開宣示「我們認為已無須再討論『九二共識』的相關問題」，但是我方高階官員近期持續詮釋九二共識，並引起大陸國台辦的回應，就此陸委會則再度表示，「我們不再去糾纏這些文字遊戲」，重申「一中原則」在北京方面的解讀就是「三段論」。

陸委會主委邱垂正日前出席台北安全對話時指出，中共對九二共識的重新定義，讓台灣沒有空間對「一個中國涵義」進行解釋，若接受九二共識就表示承認「台灣是中華人民共和國的一部分」。但大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日回應這樣的說法表示，九二共識是各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，充分體現了兩岸中國人求同存異的政治智慧。

陸委會26日下午召開例行記者會，副主委梁文傑對於本報記者詢問朱鳳蓮並沒有明確否定台灣詮釋「一個中國涵義」的空間，回應指出，所謂一個中國原則，北京在國際上對外的說法永遠是「三段論」，就是「世界上只有一個中國，中華人民共和國是中國的唯一合法政府，台灣是中國的一部分」。

他強調，「在一中原則之下，實際上沒有中華民國存在的空間」，政府對於所謂的「九二共識」、「一中原則」或者是「一國兩制」，「我們不再去糾纏這些文字遊戲」。

梁文傑也指出，中共總書記習近平今年以來接見過80幾個國家的領導人，每一次在公報或新聞稿上都會反覆強調「一中原則」，「這個一中原則就是我剛剛講過的三段論，如果我們接受的話，不會有中華民國存在的餘地」。

對於大陸國台辦主任宋濤近日在遼寧會見國民黨副主席連勝文，表示願同國民黨在堅持九二共識，反對台獨的積極基礎上，為國家謀求統一。就此梁文傑則表示，「連勝文副主席的立場跟態度跟相關言論，我想大家都非常了解，也都並不奇怪，所以我們沒有特別的評論」。