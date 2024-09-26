陸國防部促菲律賓停止挑釁 指美日印澳對陸「麥克風外交」

針對南海情勢，大陸國防部發言人張曉剛26日在舉行例行記者會時表示，敦促菲律賓停止一切徒勞的冒險挑釁，點名美國在南海搞脅迫和霸凌，指出美日印澳對中國「麥克風外交」，並再次強調中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。

菲律賓海警9701號船14日自行撤離南海仙賓礁潟湖，不過菲律賓海警稱，將會向仙賓礁再次派出海警船，菲律賓國防部長並稱，如果中方強制移除菲方在仁愛礁的軍艦，將是戰爭行為。張曉剛對此回應，撤離非法滯留中國仙賓礁潟湖的9701號海警船是菲方唯一的正確出路，有利恢復相關海域和平穩定。而中方對包括仁愛礁、仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。任何侵犯中國領土主權和海洋權益的行為，中方都會予以堅決反制；任何違反《南海各方行為宣言》、破壞地區和平穩定的行徑都不得人心。

此外，關於菲律賓國家安全顧問近日表示，菲方希望採購中程導彈，繼續使用美國部署在菲律賓的「堤豐」系統進行訓練。張曉剛對此回應，美方藉軍演之機，在菲律賓部署中導，中方已多次表達堅決反對的嚴正立場。敦促美方按此前公開承諾盡早撤走中導系統。並正告菲方不要打錯算盤，把自己綁上美國戰車，只會自毀家園、自食惡果。中方「工具箱」里有豐富的選項，將根據形勢發展，採取有力措施予以反制。

最後是關於美日印澳9月21日至22日舉行的「四方安全對話」領導人峰會，聯合聲明表態不針對中國，但點出當前南海存在「脅迫和霸凌」，並宣布明年將舉行四方海岸警衛隊聯合巡航行動，計劃擴大「印太海域意識夥伴關係」。

張曉剛稱，聯合聲明用似是而非的語言敘事，妄圖遮掩針對中國的險惡用心。美、日、印、澳都不是南海問題當事方，卻對中國搞「麥克風外交」，明裡暗裡指責抹黑中方，拱火攪局、誤導輿論。特別是美方在南海地區部署進攻性武器，拉攏盟友頻繁搞軍演，對中方島礁進行抵近偵察等，「要說誰在南海搞脅迫和霸凌，誰在搞陣營對抗，美國當之無愧。」

張曉剛最後表示，相關國家展開聯合巡航，應有利於維護地區和平穩定，不得損害第三方利益。中方堅決反對在南海挑動是非、興風作浪、加劇緊張的行徑，堅決維護自身的領土主權和海洋權益，堅決維護南海和平穩定。