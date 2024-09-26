回應美對台軍售、我國防預算 陸國防部：外部勢力縱容支持 威脅台海和平

針對台灣近期的國防預算和美國對台軍售，大陸國防部發言張曉剛回應，買再多武器都改變不了「台獨」必亡的宿命，而無論美對台軍售，還是展開武器聯合生產活動，絕不是為了「保台」，而是把民進黨當局當「冤大頭」、把台灣當「提款機」。

關於明年度國防預算，除了國防部主管的4,760億元，加計新式戰機採購、海空戰力提升計畫採購特別預算及非營業特種基金，整體規模達6,470億元創歷史紀錄；而陸軍今年起大幅採購各類型無人機，將應用於城鎮戰場監偵與攻擊任務。

張曉剛對此回應，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，罔顧民意、胡作非為，在窮兵黷武的道路上越走越遠，勞民傷財的勾當越幹越多，給台灣民眾帶來的不是安全而是危險，一步步把台灣推向兵凶戰危的險境。正告民進黨當局，多行不義必自斃，買再多武器都改變不了「台獨」必亡的宿命。解放軍有足夠的能力粉碎一切「台獨」分裂圖謀，捍衛國家主權和領土完整。

此外，有記者針對台美近期軍事往來詢問看法，並提及台灣從美國購買的首架F-16V預計9月底交機，26家美國無人系統和反無人機系統的製造商主管抵台與台灣廠商和官員會談，美國在台協會處長表示不排除未來台北進行武器聯合生產的可能性。另外，還有美國援助台灣的軍備中出現彈藥過期、包裝混亂，防彈背心潮濕發霉等情況。

張曉剛對此回應，堅決反對美國對台灣展開任何形式的官方往來和軍事聯繫。當前台海和平穩定的最大威脅，是「台獨」分裂活動及外部勢力的縱容支持。

張曉剛稱，無論美對台軍售，還是展開武器聯合生產活動，絕不是為了「保台」，而是把民進黨當局當「冤大頭」、把台灣當「提款機」，對台傾銷過期陳舊的庫存武器，養肥自己的軍工復合體。正告民進黨當局，「棋子」終將是「棄子」，迎合美方禍台害台，難逃歷史和法律的嚴懲。解放軍將採取一切必要措施，堅決挫敗任何「台獨」分裂圖謀和外部勢力干涉。