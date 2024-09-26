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會見烏克蘭外長 王毅談「烏克蘭危機」：中國繼續做自認正確之事

中央社／ 台北26日電
中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯大期間，應約會見烏克蘭外長西比哈。中新社
中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯大期間，應約會見烏克蘭外長西比哈。中新社

中國外長王毅美東時間25日在紐約會見烏克蘭外長西比哈時說，在「烏克蘭危機」問題上，中方願與「包括烏克蘭在內的各方」保持溝通，繼續做「中方認為正確的事情」；西比哈則表示，烏克蘭願與中國就所有問題「開誠布公地討論」。

中國外交部官網今天下午公布，王毅與西比哈（Andriy Sybiga）是當日在紐約出席聯合國大會期間進行這場會見，並分別作上述表示。

根據公布內容，王毅向西比哈說，中烏傳統友好，早已建立戰略夥伴關係。雙方克服「烏克蘭危機」影響，逐步恢復務實合作，今年上半年貿易額年增17%。中方願與烏方共同努力，保持兩國關係穩定發展態勢。

王毅宣稱，在「烏克蘭危機」問題上，中方的立場一以貫之，最權威表述就是中國國家主席習近平提出的「四個應該」。中國歷來主張和平解決爭端，主張所有熱點問題都應透過對話尋求政治解決，在烏克蘭問題上同樣如此。中國「從不搞地緣博弈，從不謀求私利，始終積極勸和促談，為和平凝聚共識」。

他說，中方一直關注烏克蘭人道主義局勢，已向烏克蘭提供了4批人道主義援助，並願意根據烏方需要提供新的幫助。希望烏方繼續採取有效措施，確保中方在烏人員和機構的安全。

王毅又說，中方願與「包括烏克蘭在內的各方」保持溝通，繼續做「中方認為正確的事情」，爭取早日實現和平。

根據公布，西比哈向王毅表示，烏克蘭與中國保持著友好關係，中國是烏克蘭的最大貿易伙伴。烏克蘭是一個獨立自主國家，始終堅持一個中國政策，願與中國建立強有力的夥伴關係，就所有問題「開誠布公地討論」，密切兩國各領域合作。

西比哈說，烏方高度重視中國在「烏克蘭危機」問題上的立場及為和平做出的努力，讚賞中方「歷來主張尊重各國的主權和領土完整」。

烏克蘭 王毅 習近平 聯合國

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