快訊

澤倫斯基訪賓州彈藥廠踩「政治地雷」 美議員轟烏越界：他真的搞砸了

NBA／「飆風玫瑰」謝幕 羅斯宣布退休結束16年職業生涯

東海女大生「最初只斷臂還能求救」 母悲問：司機為何2次輾過害命？

被指資助國安罪行 香港言語治療師總工會被充公資產

中央社／ 台北26日電

香港言語治療師總工會5名成員此前因發布羊村繪本而被判串謀發布煽動刊物罪成，香港律政司今天向法院申請充公工會的資產，指這些資產用於資助危害國家安全罪行，申請獲法官批准，工會約港幣11.6萬元（約新台幣52.7萬元）被沒收。

香港言語治療師總工會5名成員因出版「羊村十二勇士」等3本繪本，被法院判串謀發布煽動刊物罪成立，於2022年各判囚19個月。

綜合香港星島日報等港媒報導，香港律政司今天於高等法院申請充公香港言語治療師總工會的資產，指這些資產用於資助或協助干犯危害國家安全罪行。

報導表示，律政司不只提及香港言語治療師總工會5名成員曾出版3本涉受煽動的刊物，並引述總工會主席接受媒體訪問的內容，提到「工會各開小組，為在學校、院舍、醫院的言語治療師打開平台。平日討論行業議題，並在當中『揭示政權問題』。這些高學歷又年輕的會員，本身就很支持運動，但在工會之中，又可以從產業層面，發掘更多『極權的證據』，將抗爭連上自己的生活。」

法官最後批准充公工會的11.6萬元。

治療師 港版國安法 資產 香港

延伸閱讀

港婦濟州汗蒸幕女性專區拍照被捕 7月禁出境至今、入境處接求助

多倫多書蟲俱樂部 介紹台灣繪本作家林廉恩

福斯考慮關廠裁員 工會不排除12月罷工

港女大鬧台北車站！忘了儲物櫃密碼 拿錢丟人員怒吼「我是有錢人」

相關新聞

探尋才知被捕…控22歲台男失聯「陸方未主動通報」 陸委會：2016年後受影響

22歲的男子郭宇軒近日在大陸失聯受到關注，直到23日陸方才證實他因涉嫌詐騙被捕，陸委會主委邱垂正則公開批評陸方沒有通報，...

九月以來互動增…中美兩軍保持高層戰略溝通 陸國防部敦促美停止挑釁

中美兩軍近期互動增多，大陸國防部新聞發言人張曉剛26日在例行記者會上回應，中美兩國兩軍關係總體呈現企穩態勢，兩軍保持高層...

兩岸官方再度交鋒「九二共識」 陸委會：不再糾纏文字遊戲

我方政府曾於2021年5月公開宣示「我們認為已無須再討論『九二共識』的相關問題」，但是我方高階官員近期持續詮釋九二共識，...

回應美對台軍售、我國防預算 陸國防部：外部勢力縱容支持 威脅台海和平

針對台灣近期的國防預算和美國對台軍售，大陸國防部發言張曉剛回應，買再多武器都改變不了「台獨」必亡的宿命，而無論美對台軍售...

中國高調射彈、隱細節 分析：恐嚇全球 傳遞3重信號

中國40多年來首次向太平洋海域試射洲際彈道導彈，引高度關注。外媒解讀中國高調試射目的在秀軍事肌肉，「恐嚇所有人」，並對西...

射完導彈 中國新型戰機將亮相珠海航展 「大家想看的都拿出來」

中國25日才向太平洋公海發射一枚洲際彈道飛彈，隨後，解放軍空軍副司令員俞慶江宣布，近年來發展的新型戰機會在11月舉行的珠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。