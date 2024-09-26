被指資助國安罪行 香港言語治療師總工會被充公資產

香港言語治療師總工會5名成員此前因發布羊村繪本而被判串謀發布煽動刊物罪成，香港律政司今天向法院申請充公工會的資產，指這些資產用於資助危害國家安全罪行，申請獲法官批准，工會約港幣11.6萬元（約新台幣52.7萬元）被沒收。

香港言語治療師總工會5名成員因出版「羊村十二勇士」等3本繪本，被法院判串謀發布煽動刊物罪成立，於2022年各判囚19個月。

綜合香港星島日報等港媒報導，香港律政司今天於高等法院申請充公香港言語治療師總工會的資產，指這些資產用於資助或協助干犯危害國家安全罪行。

報導表示，律政司不只提及香港言語治療師總工會5名成員曾出版3本涉受煽動的刊物，並引述總工會主席接受媒體訪問的內容，提到「工會各開小組，為在學校、院舍、醫院的言語治療師打開平台。平日討論行業議題，並在當中『揭示政權問題』。這些高學歷又年輕的會員，本身就很支持運動，但在工會之中，又可以從產業層面，發掘更多『極權的證據』，將抗爭連上自己的生活。」

法官最後批准充公工會的11.6萬元。