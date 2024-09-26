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日紐澳海軍船艦過航台灣海峽 陸外交部指「全程跟監」：依法依規處置

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人林劍26日下午在例行記者會上回應日紐澳海軍船艦25日過航台灣海峽一事。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人林劍26日下午在例行記者會上回應日紐澳海軍船艦25日過航台灣海峽一事。（圖／取自大陸外交部官網）

日紐澳海軍船艦25日過航台灣海峽，大陸外交部發言人林劍26日下午在例行記者會上回應，對於外國軍艦過航台灣海峽，中方一貫依法依規予以處置，並對日方此舉的政治意圖高度警惕。

據環球時報26日報導，日本「漣」號驅逐艦、澳洲「雪梨」號驅逐艦、紐西蘭「奧特亞羅瓦」號補給艦25日過航台灣海峽，中共解放軍稱對其全程跟監警戒，情況盡在掌握。

針對日本海上自衛隊一艘驅逐艦據報25日駛過台灣海峽，也是日本驅逐艦首次駛過台灣海峽，林劍對此回應，台灣問題事關中國的主權和領土完整，事關中日關係的政治基礎，是不可逾越的紅線。

林劍表示，針對日本自衛隊艦艇進入台灣海峽活動，中國軍隊已依法依規予以處置。中方對日方此舉的政治意圖高度警惕，已向日方提出嚴正交涉，並敦促日方在台灣問題上重信守諾，謹言慎行，不要給中日關係和台海和平穩定製造干擾。

林劍指出，日方在1972年《中日聯合聲明》就明確承諾，即「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場。」

而對於澳洲驅逐艦和紐西蘭補給艦過航台灣海峽，林劍回應，對於外國軍艦過航台灣海峽，中方一貫依法依規予以處置，同時對任何可能危害中方主權和安全的行徑保持高度的警惕。

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