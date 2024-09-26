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共軍試射洲際飛彈引關注 陸國防部揭原因：完全合法合理

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸人民解放軍火箭軍25日上午向太平洋公海海域發射一枚搭載「訓練模擬彈頭」的洲際彈道導彈，引發國際關注。大陸國防部新聞發言人張曉剛26日在例行記者會上作出回應。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸人民解放軍火箭軍25日上午向太平洋公海海域發射一枚搭載「訓練模擬彈頭」的洲際彈道導彈，引發國際關注。大陸國防部新聞發言人張曉剛26日在例行記者會上作出回應。（圖／取自大陸外交部官網）

大陸人民解放軍火箭軍25日上午向太平洋公海海域發射一枚搭載「訓練模擬彈頭」的洲際彈道導彈，引發國際關注。大陸國防部新聞發言人張曉剛26日在例行記者會上表示，組織洲際彈道導彈發射實驗是為了檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，是例行性軍事訓練活動，完全合法合理

張曉剛表示，大陸的核政策具有高度的穩定性、延續性和可預測性，始終恪守不首先使用核武器的核政策，堅定奉行自衛防禦核戰略，不搞軍備競賽，明確承諾不對無核武器國家和無核武器地區使用或威脅使用核武器，堅持將自身核力量維持在國家安全需要的最低水平。

大陸國防部此前表示，這場導彈試射為「年度軍事訓練例行安排，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標」。共軍所屬《中國軍號》26日上午公布所發射的洲際彈道導彈的發射畫面照片，並稱這次飛彈發射有效檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，達到預期目的。中方提前向有關國家通報。

陸委會26日發表聲明，批評此舉「破壞區域和平穩定」，強調中共中共未事先對外說明飛彈路徑或落點，是嚴重危害區域安全的惡劣行徑。

綜合陸媒和外媒報導，美軍五角大廈發言人表示，確實收到了一些關於洲際彈道導彈測試的提前通知；日本內閣官房長官林芳正則表示，日本並未預先接獲通知；菲律賓當局則證實，23日就對菲律賓西北部和東北部區域發出飛航通報，預告區域將發生影響飛航的事件；紐西蘭外長皮特斯表示，試射洲際彈道飛彈在南太平洋落海，是個「不受歡迎且令人擔憂的發展」。

中共 國防部 導彈 彈道飛彈 核武 解放軍

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