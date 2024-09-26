【重磅快評】忍了44年後試射導彈 北京為中美決戰設定規則

都忍了四十四年，中國為啥忍不住了要去發射洲際導彈呢？

這真是一個大哉問！現在大陸眼下並沒有真實的戰爭威脅，經濟就算有點荊棘也還算穩當，內部更沒什麼顛覆反黨活動；中秋剛過，一片河清海晏、兆民昇平，發射導彈不是把金小胖的絕活也搶走了？

然而形勢並不像表面安穩，恰恰相反，中國的安全環境是有極深隱患的。美國正在準備換屆，在美國的意識裡，未來的十年就是美國霸業的存亡之秋，它若輸了，好日子就過完了，以後就只能跟在中國的後頭，按時令節慶向大哥問安！所以下一任總統以及下下一任總統的使命，就是徹底拿捏中國，使出一切手段，將中國擊垮。

在這個情境底下，北京決定射出一枚其實可以直抵美國西岸的東風導彈，讓下一任的美國總統在當選之前就能清醒地認知到：要對付中國，再下三濫的手段都可以使，只有核攻擊是例外。

這就是這枚洲際導彈所釋放的最清晰、也最單一的訊息。北京亮出的劍是告訴全世界：中國的導彈，以現在僅有的五百枚左右的核彈頭數量，可能不能管飽，但既能管遠、更能管準，每一次發射都能精準抵達所設定的城市，而由於射速極快，也沒有攔截的可能。

可以這麼說，這次的試射，就是北京首次試圖去塑造、控管下一階段美中競爭的規則。即在不涉及核戰爭的前提下，美中正式進入熾熱化的終極決賽。

在這一前提之下，盡管北京並不希望，它也必須假設，中國極可能與美國本身或其盟友、或代理人，進行一場熱戰，就像如今俄羅斯已經在烏克蘭的領土上，甚至是自己的國土上，與美國、北約打一場代理人戰爭。

俄烏戰爭的啟示是：中國的南海、台海之戰隨時可能打響。當西方的力量決定將戰略形勢壓迫到敵人的門口時，那個被選定的敵人就必須出門應戰。就像普亭別無選擇地必須出戰，當形勢已是千鈞一髮，習近平也沒有說不的權利。

但反過來說，試射洲際導彈的用心反而是非戰的、避戰的。也就是藉由展示一種卓越的戰爭能力，讓對手自始就決定放棄戰爭、放棄藉由軍事手段達到其政治與經濟目的的任何念頭。

所以，1980年5月18日鄧小平決定試射以「遠程運載火箭」為名義的東風5導彈的44年後，習近平決定再試射東風導彈，並且用一支巨大的喇叭，亦即用它十分有效的宣傳系統，毫不遲疑地公諸於世。而無論是鄧小平或習近平，無論是以火箭去掩飾或直接昭告天下，兩者的目的都是一樣的。

而深度理解了這一試射的戰略思維後，台灣即應領悟，其所身處的這一島嶼，就是可能被美國用來引戰的一副終極籌碼。美國如今已經在鋪陳的聯合國大會2758號決議不涉台灣歸屬與地位的理論，其實就是為台灣備妥的一汪深淵。

而如果台灣不想陷入戰火，就必須聰明地掙脫美國在我們身上寫好的戰爭密碼，從現實中去思索並找尋出路，與北京籌謀解決政治僵局之道，而不是愚昧地跳進美國的戰爭棋盤，甘心如飴地去作帝國爭霸的灰燼。