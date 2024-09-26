九月以來互動增…中美兩軍保持高層戰略溝通 陸國防部敦促美停止挑釁

中美兩軍近期互動增多，大陸國防部新聞發言人張曉剛26日在例行記者會上回應，中美兩國兩軍關係總體呈現企穩態勢，兩軍保持高層戰略溝通有助增進理解、避免誤判；而針對美方敦促中方重新考慮在南海及其他地區使用具危險脅迫等的策略，張曉剛稱，敦促美方停止虛假敘事，停止危險挑釁行動；並正告日方務必慎重行事，不要迎合美方。

九月以來，中美兩軍近期互動頻頻，包括共軍南部戰區司令員吳亞男與美軍印太總部司令帕帕羅10日視訊通話，美國國防部負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）12日率團出席第十一屆北京香山論壇，中美14至15日舉行第18次國防部工作會晤等。

張曉剛表示，中美兩國兩軍關係當前總體呈現企穩態勢，兩軍保持高層戰略溝通、政策交流、機制對話和專業領域交流，有助於雙方增進理解、避免誤判、管控風險。他指出，要求美方校正對陸戰略認知，回歸理性務實的對陸政策，切實尊重中方重大關切，在相互尊重、和平共處、合作共贏的道路上與中方同向發力，通過坦誠、有效、建設性的對話合作，推動兩軍關係穩下來、好起來、向前走。

不過針對記者詢問，美軍印太總部近日發表聲明稱，美方敦促中方重新考慮在南海及其他地區使用危險、脅迫和可能導致升級的策略，張曉剛回應，製造不安全風險的恰恰是美方及其盟友夥伴。敦促美方停止虛假敘事，停止危險挑釁行動，嚴格約束一線兵力活動。中國軍隊始終保持高度戒備，依法依規採取一切必要措施，堅決反擊反制侵權挑釁行徑，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

張曉剛稱，美方及其盟友夥伴的艦機位中國當面海空域抵近滋擾挑釁，非法闖入中國領海或管轄海空域，惡意干擾中方正常演訓活動，不負責任地搞危險操作，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重危及雙方人員安全，嚴重破壞地區和平穩定。並指據不完全統計，截至今年9月，美軍偵察機約1,500架次赴中國當面偵察滋擾，說明美方是不折不扣的挑釁者、攪局者、破壞者。

此外，美國陸軍部長近日稱訪日期間與日防衛大臣討論美陸軍多域特遣部隊部署問題，有分析指這可能意味美將在日本部署美國中程導彈的最新成果「堤豐」中導系統。張曉剛回應，美國在亞太地區部署中導，將加劇軍備競賽勢頭，嚴重威脅地區國家安全，嚴重破壞全球戰略平衡與穩定，中方對此堅決反對，敦促美方停止製造地區緊張局勢，並正告日方務必慎重行事，不要引狼入室、迎合美方，否則只會將自身推向險境。