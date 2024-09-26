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共軍試射洲際飛彈 陸委會批：危害區域安全的惡劣行徑

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
時隔數十年，共軍25日首度向太平洋海域全射程試射洲際彈道飛彈，引起各界高度關注。（圖／取自「中國軍號」微信公眾號）
時隔數十年，共軍25日首度向太平洋海域全射程試射洲際彈道飛彈，引起各界高度關注。（圖／取自「中國軍號」微信公眾號）

共軍25日向太平洋試射一枚洲際彈道飛彈，受到國際矚目，陸委會批評此舉「破壞區域和平穩定」，也強調中共中共未事先對外說明飛彈路徑或落點，是嚴重危害區域安全的惡劣行徑。

陸委會26日發表聲明，針對共軍試射洲際彈道飛彈表示，中共此等擴張軍武的挑釁威脅，嚴重破壞區域和平穩定，加劇區域緊張局勢的作為，呼籲國際社會共同譴責，並審慎關注應對。

陸委會表示，中共此次試射的洲際彈道飛彈射程範圍涵蓋南太平洋地區多數國家，中共未事先對外說明飛彈路徑或落點，是嚴重危害區域安全的惡劣行徑，「這種刻意展示軍事武力，升高周邊緊張、破壞區域和平穩定的作為，已引發日本、澳洲、紐西蘭等國表達不滿與擔憂」。

陸委會強調，中共近年持續擴充軍備，擴大派遣解放軍赴海外演訓，凸顯全球應共同因應中共對外冒進的風險。「台灣做為區域負責任的一方，將堅定捍衛國家主權安全與區域和平穩定」。

稍早，外交部也指出，「對於中國在全球共同關切並致力區域安全穩定的同時，仍持續於區域間進行各種威脅和平現狀的軍事行為，表達嚴正譴責」。

外交部表示，「呼籲中國理性自制，停止一切破壞區域和平穩定、升高區域緊張局勢等作為，才能符合區域各國的利益和期待」。

中共 共軍 彈道飛彈 陸委會

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