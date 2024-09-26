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共軍發射洲際飛彈 專家：主要嚇阻對象是美國

中央社／ 台北26日電
解放軍發射洲際彈道飛彈，被指落入夏威夷南方公海。圖為解放軍東部戰區發射飛彈現場圖。(取材自東部戰區微信)
解放軍發射洲際彈道飛彈，被指落入夏威夷南方公海。圖為解放軍東部戰區發射飛彈現場圖。(取材自東部戰區微信)

中共解放軍25日向太平洋公海海域發射洲際彈道飛彈，對外說明這是軍事訓練例行性安排。專家解析，洲際彈道飛彈射程可達幾千公里，共軍這樣的動作，主要嚇阻對象為美國

中華戰略前瞻協會研究員兼秘書長揭仲對中央社表示，洲際彈道飛彈射程可達幾千公里，通常是偏重用於戰略性嚇阻，主要嚇阻對象是美國。

揭仲指出，共軍可以透過這樣的飛彈試射去對外展現其洲際飛彈技術或是能量提升，藉此形成一個嚇阻效果；這樣的軍事演練計畫通常會是有計畫性的排定，不會是臨時起意的演練。

中國國防部昨發出聲明表示，在25日上午8時44分，解放軍火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈，準確落入預定海域。這次試射是年度例行訓練，符合國際法和慣例，非針對特定國家或目標。

台灣國防部昨透過新聞稿表示，掌握共軍近期密集執行飛彈射擊等演訓活動，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

這是中國44年來首度公開進行洲際彈道飛彈試射，引發美國、日本等國高度關注。

據路透社等外媒報導，五角大廈發言人辛赫（Sabrina Singh）指出，的確在事前有收到這次洲際彈道飛彈測試的通知，這是朝正確方向邁出的一步，可做到防止任何誤解或誤判。

辛赫提到，事先通報是一種常識、是一種信心建立措施，希望日後繼續看到這類通知，美國已要求中國在彈道飛彈和相關太空發射上，應採取更多例行通報。

國防部 彈道飛彈 美國

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