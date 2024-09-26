王毅會見美各界人士 呼籲美國理解中國也有發展的權利

大陸外交部長王毅於當地時間25日，在紐約聯大期間與美國各界人士會見，王毅表示，中美關係需要持續不斷地對話溝通，消除不必要的誤解誤判，希望美國各界有識之士都能為此做出努力，樹立客觀理性認知、增進彼此理解信任，為中美關係改善發展做出貢獻。

據大陸外交部官網發布消息，此次會見的美方團體包括美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國商會、美國智庫阿斯彭研究所（Aspen Institute）、亞洲協會、對外關係委員會的代表成員。

王毅表示，中美建交45週年，最重要的啟示就是兩國應做夥伴而不是對手；應彼此成就而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套。大陸國家主席提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，是中方發展中美關係的根本遵循。美方對陸卻常常是兩種聲音、兩副面孔，根源在於美國一些人始終不能客觀看待和接受中國的發展。美方需要認識到，中國也有發展的權利。

王毅表示，此次來紐約出席聯大，深感各方對國際形勢非常擔憂，都期待大國加強團結協調，承擔應盡的責任。中美作為安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，首先要力爭中美關係實現穩定健康永續發展，還應同國際社會一道，應對當今世界層出不窮的全球性挑戰。

美方人士表示，美中關係對兩國和世界都至關重要，越是困難時刻，越需要加強面對面交流。期待雙方推出更多落實元首共識的具體舉措，進一步便利人員往來，促進人文交流合作。美中經貿聯繫密切，不可能也不應該脫鉤。美國企業高度關注中國經濟形勢和中共二十屆三中全會制定的改革舉措。

消息指出，王毅並回答了有關中國經濟、台海問題、烏俄戰爭、中俄關係、南海問題、朝鮮半島、人工智慧的提問。