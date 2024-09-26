中俄外長會面 王毅：堅持永久友好就能一往無前

大陸外交部長王毅於當地時間25日，在紐約聯大期間會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），雙方就烏克蘭危機等問題交換意見。王毅表示，中俄關係走過四分之三個世紀，最重要的體會就是，只要堅持永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏，中俄關係就將一往無前。

據大陸外交部官網，王毅於會見時表示，今年以來，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭兩度會晤，為雙邊關係提供重要戰略指引。再過幾天將迎來中俄建交75週年紀念日，是雙邊關係的一件大事喜事，雙方要籌備好、對接好慶祝活動。

王毅表示，中方將始終秉持建交初心，同俄方共同努力，不斷豐富中俄全面戰略協作內涵，為兩國人民謀得更多福祉。雙方要繼續高舉多邊主義旗幟，捍衛聯合國憲章宗旨和原則，推動以聯合國為核心的全球治理體系更加公正合理。

拉夫羅夫表示，俄中全面戰略協作夥伴關係不僅助力各自國家發展，也成為國際局勢的重要穩定因素。俄方願同中方共同隆重慶祝兩國建交75週年，籌劃安排好高層交往，推動兩國關係取得更大發展。

關於10月底即將舉行的金磚國家峰會「喀山峰會」，拉夫羅夫表示，俄方正在積極籌備金磚喀山峰會，願同中方和其他金磚夥伴密切配合，推動峰會取得豐碩成果；王毅則表示，中方將全力支持俄方發揮金磚國家主席國作用，確保今年喀山峰會取得圓滿成功，為「大金磚合作」開創新局。