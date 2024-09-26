紐西蘭情報局點名大陸 陸國安局：翻炒中國情報威脅 性質惡劣

紐西蘭安全情報局本月初發布《紐西蘭的安全威脅環境》年度報告，指大陸在紐西蘭仍是複雜的情報隱憂，大陸國家安全部26日發文回應稱，紐西蘭鼓譟、翻炒「中國情報威脅」，滋擾、恐嚇中國在紐僑胞，有關事件性質惡劣，中方絕不接受，堅決反對。

文章並表示針對過去幾年紐西蘭政府提出的指控，無論是出於臆想、別有用心還是受外部勢力指使，製造中紐矛盾解決不了任何問題。

美國之音報導，對大陸的態度一向溫和的紐西蘭近日發布《紐西蘭的安全威脅環境》年度報告（2024 Security Threat Environment），稱大陸對紐西蘭進行的「惡意活動」是該國面臨的一個複雜的情報隱患。並舉例一家中文社區媒體重複北京的宣傳要點。

大陸國家安全部的文章首先表示，《紐西蘭的安全威脅環境》年度報告中多處對大陸進行無端指責抹黑，像是「大陸在紐西蘭仍是複雜的情報隱憂」、「大陸外國干涉活動既複雜又具有欺騙性」。而在報告發布後，陸續有大陸在紐僑胞遭所謂紐方「情報人員」滋擾。

文章稱，這不是紐西蘭安全情報機構第一次散布謠言。紐西蘭安全情報局2023年8月首次提出《紐西蘭的安全威脅環境》報告，指責大陸干涉別國內部事務。紐西蘭政府通信安全局今年3月宣稱紐西蘭議會網路在2021年遭「惡意網路活動」，發起攻擊的駭客組織「與中國政府存在關聯」。紐方多次翻炒所謂中國情報威脅但未能提供實質證據。

文中還披露，紐西蘭不僅一再拿「中國網絡攻擊」來「炒冷飯」，散佈各種「中國駭客威脅」的虛假信息，而且一邊偽裝成受害者，一邊配合「五眼聯盟」肆意竊取別國信息數據、從事間諜活動。它稱，根據美國「稜鏡」計畫曝光的文件顯示，2013年，紐西蘭政府通訊安全局與美國國家安全局一個網路駭客小組配合，在一項行動中，以中國駐奧克蘭總領事館和領事部辦公室之間的數據連接線路作為目標，入侵中國官方電腦系統。

文章表示，中方一貫鼓勵在紐僑胞遵守當地法律法規，積極融入主流社會，而廣大僑胞自發支持中國的和平統一事業完全合情合理合法，也符合紐方一個中國政策，無可厚非，他們的合法權益應受到尊重和保護。

文章最後強調，紐方應秉持理性客觀的對陸認知，以本國根本和長遠利益為重，站在歷史和道義的正確一邊，不選邊站隊，不在錯誤的道路上越走越遠。紐方應為廣大華僑華人和留學生在紐工作、學習和生活創造公平、非歧視性的良好環境。

針對《紐西蘭的安全威脅環境》，駐紐西蘭使館發言日前也回應，文中稱大陸是紐西蘭競爭對手，對紐西蘭進行干預、構成威脅。這些指責完全是捕風捉影，無中生有，反映出意識形態偏見和冷戰思維。