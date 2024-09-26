傅聰：期待安理會成員響應黎巴嫩和阿拉伯國家的期待

以黎衝突成為聯大主要議題，大陸常駐聯合國代表傅聰25日在安理會緊急審議黎以局勢時表示，中方堅決反對任何突破國際人道法紅線、針對平民的無差別襲擊，敦促以色列方面做出正確決斷，放下使用武力的執念，停止在加薩的軍事行動，停止侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，停止可能將地區拖入新的浩劫的冒險行徑。

新華社報導，傅聰於會上表示，黎巴嫩人民剛剛經歷了幾十年裡最血腥的一周。中方對當前黎以局勢表示嚴重關切，堅定支持黎巴嫩維護主權、安全和國家尊嚴，強烈譴責違反國際關係基本準則的行為。中方強調切實保障聯合國維和人員安全的重要性，聯合國人員和資產不能成為武裝攻擊目標。

傅聰指出，去年10月加薩衝突爆發後，國際社會全部努力的焦點就是推動立即停火，防止衝突外溢擴大。但現實情況卻正在朝相反方向發展。正當世界各國領導人齊聚紐約，在聯合國大會一般性辯論中發出維持中東和平的壓倒性呼聲之時，以色列選擇擴大戰事，不啻是對國際公義和國際法權威的嘲弄。

傅聰續指，中東地區承受不起一場新的戰爭。當務之急是制止軍事冒險，推動局勢降溫。中方歡迎聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的呼籲和聯合國正在展開的斡旋努力。中方注意到，黎巴嫩表示致力於尋求外交解決辦法。埃及、伊拉克和約旦三國外長25日發表聲明指出，放任局勢惡化將給整個地區帶來嚴重後果。地區其他有關國家也表示要和平、不要戰爭。

傅聰強調，當前形勢下，絕大多數安理會成員都支持安理會緊急行動起來，為防止局勢惡化作出努力。中方期待安理會全體成員都展現政治意願以及維護和平的領導力，響應黎巴嫩和阿拉伯國家的期待，支持安理會盡快採取必要有力行動，為制止戰爭、緩和局勢發揮切實作用。