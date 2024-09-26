聽新聞
0:00 / 0:00
日紐澳海軍船艦通過台灣海峽 共軍稱全稱跟監警戒
環球時報報導，日本「漣」號驅逐艦、澳洲「雪梨」號驅逐艦、紐西蘭「奧特亞羅瓦」號補給艦25日過航台灣海峽，中共解放軍對其全程跟監警戒，情況盡在掌握。
讀賣新聞今凌晨報導，多名日本政府相關人士透露，「漣」號25日上午從東海一側開始通過台灣海峽，向南航行數十小時，並在當天晚間完成通過台灣海峽，澳洲和紐西蘭的海軍艦艇也通過台灣海峽。日本海上自衛隊計劃於26日與澳洲、紐西蘭海軍在南海舉行聯合演習，並可能駛往南海的演習海域。
這是日本海上自衛隊艦艇首次通過台灣海峽，共同社報導，這可能是為了強調「航行自由」，牽制在日本週邊頻繁開展軍事活動的中國。
此前，兩艘德國軍艦9月13日穿行台灣海峽，於今14日完成穿行。東部戰區新聞發言人李熹海軍大校當時表示，德「巴登-符騰堡號護衛艦」、「法蘭克福號」補給艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。
共同社指出，中國正在日本周邊加強軍事活動。8月，1架Y-9情報收集機在長崎縣五島市的男女群島近海侵犯領空，此外一艘測量艦駛入鹿兒島縣附近的領海，航母「遼寧艦」則在本月18日於沖繩西表島和與那國島之間的毗連區（contiguous zone，是沿海國十二海浬領海的外側海域，由沿海國對其海關、財政、衛生和移民等類事項行使管轄權）航行，為中國大陸航母首次通過日本的毗連區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言