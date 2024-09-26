日紐澳海軍船艦通過台灣海峽 共軍稱全稱跟監警戒

環球時報報導，日本「漣」號驅逐艦、澳洲「雪梨」號驅逐艦、紐西蘭「奧特亞羅瓦」號補給艦25日過航台灣海峽，中共解放軍對其全程跟監警戒，情況盡在掌握。

讀賣新聞今凌晨報導，多名日本政府相關人士透露，「漣」號25日上午從東海一側開始通過台灣海峽，向南航行數十小時，並在當天晚間完成通過台灣海峽，澳洲和紐西蘭的海軍艦艇也通過台灣海峽。日本海上自衛隊計劃於26日與澳洲、紐西蘭海軍在南海舉行聯合演習，並可能駛往南海的演習海域。

這是日本海上自衛隊艦艇首次通過台灣海峽，共同社報導，這可能是為了強調「航行自由」，牽制在日本週邊頻繁開展軍事活動的中國。

此前，兩艘德國軍艦9月13日穿行台灣海峽，於今14日完成穿行。東部戰區新聞發言人李熹海軍大校當時表示，德「巴登-符騰堡號護衛艦」、「法蘭克福號」補給艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。

共同社指出，中國正在日本周邊加強軍事活動。8月，1架Y-9情報收集機在長崎縣五島市的男女群島近海侵犯領空，此外一艘測量艦駛入鹿兒島縣附近的領海，航母「遼寧艦」則在本月18日於沖繩西表島和與那國島之間的毗連區（contiguous zone，是沿海國十二海浬領海的外側海域，由沿海國對其海關、財政、衛生和移民等類事項行使管轄權）航行，為中國大陸航母首次通過日本的毗連區。