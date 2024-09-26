疏解北京非首都功能 中國星網總部竣工交付

中國衛星網絡集團（中國星網）雄安總部辦公樓，由雄安新區管委會和中國星網集團26日共同舉辦中國星網雄安總部項目竣工聯合驗收頒證儀式。這項計畫對於疏解北京非首都功能具有歷史性、標誌性、戰略性意義。

新華社報導，中國星網總部辦公樓項目位於雄安新區啟動區互聯網產業園，是雄安新區首家執行政府幫辦機制的央企項目。項目2022年6月正式開工，歷時兩年零三個月，於2024年9月23日完成竣工驗收，預計10月正式投入使用，迎接中國星網集團公司及所屬企業疏解轉移職工進駐辦公。

「非首都功能」由大陸國家主席習近平在2015年2月的中央財經領導小組第九次會議上提出，他指出，要疏解北京「非首都功能」，作為一個有13億人口大國的首都，不應承擔也沒有足夠的能力承擔過多的功能。

雄安新區於2017年4月設立，位於河北省中部，地處北京、天津、保定腹地，目的是用於集中疏解北京非首都功能。

中國星網成立於2021年4月，為首家註冊落戶雄安新區的大陸中央企業，目標是打造衛星網絡產業發展的核心力量和組織平台。經營範圍為衛星網絡的論證設計、研究試驗、工程設計等；衛星網路系統軟硬體和系統衍生產品的標準制定、檢測鑒定、產品認證和網絡與資訊安全、系統防護及相關技術服務；衛星網路網發射和測控服務；基礎電信業務等。