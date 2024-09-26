美中戰略競爭特別委員會 籲將京東方和天馬列入黑名單

美眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」（Select Committee on the Chinese Communist Party）主席穆萊納爾（John Moolenaar），24日致信國防部長奧斯丁（Lloyd Austin），稱大陸補貼的LCD（液晶顯示器）和OLED（有機發光二極體）企業京東方科技集團和天馬微電子，對美國經濟和國家安全構成日益嚴重的威脅。

自由亞洲電台報導，雖然LCD和OLED是電視機和類似設備中常見的技術，但穆萊納爾強調這些技術在武器系統中的關鍵作用，並指出京東方和天馬透過國家補貼累積了全球顯示器市場的大量市占，給美軍帶來了供應鏈風險。

此外，穆萊納爾還揭露了京東方和天馬透過母公司與人民解放軍的深厚關係，並參與了大陸的軍民融合區。

穆萊納爾指出，天馬公司被美國國務院認定為中國航空工業集團公司（AVIC）的子公司。京東方最初成立於1993年，是一家軍事和國防供應商，它至少被整合為解放軍的次級承包商；它的許多客戶都是已知的解放軍供應商。

穆萊納爾要求五角大樓，將京東方和天馬作為大陸軍工企業，列入美國國防部黑名單。

路透報導，穆勒納爾在華府智庫「美國企業研究所」（AEI）的一個專題討論小組指出，美國必須有一個境外投資制度，在基本上表明「不對這些名列某些名單的企業投資」、「我們不應協助中共軍隊，我們不應支持種族滅絕」。

他並補充說，那可能是美國的當務之急，美國實際上是在資助大陸來導致自己的滅亡。

委員會的發言人證實，穆勒納爾提到的「種族滅絕」，指的是大陸被控對待新疆少數民族維吾爾人的方式。穆勒納爾這番言論，表明了國會可能重啟長久以來尋求的限制美國在大陸投資。