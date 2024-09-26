王毅會波瑞爾：烏克蘭問題上如仍有人指責中國 就是別有用心

據大陸外交部網站，當地時間2024年9月25日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在紐約聯大期間會見歐盟外交與安全政策資深代表波瑞爾。雙方重點就烏克蘭危機交換了意見。王毅強調，中國在烏克蘭危機議題上始終堅持客觀公正立場，致力於推動局勢降溫，不放棄爭取和平的努力。如果仍有人指責中國，就是別有用心，向中國推卸責任，更是別有所圖。

波瑞爾表示，中國崛起是不可阻擋的歷史趨勢。中國已經是一個強大的國家，並將繼續發展壯大，世界需要中國，歐洲應與中國加強合作。世界並不太平，挑戰日益增多，衝突此起彼伏。各國需要攜手應對，維護和平與安全。

王毅對波瑞爾說，波瑞爾擔任歐盟高級代表這一重要職責期間，積極發展對華關係，客觀友善看待中國發展，致力推動中歐合作與互信，多次強調中歐是夥伴不是對手，中方對此表示讚賞。

他說，中歐加強合作有助於各自發展，完全符合雙方的根本和長遠利益，也是國際社會的期待。面對變亂交織的世界，中歐應增強互信、密切合作，堅持相互尊重、相互借鏡、取長補短，為穩定國際地區情勢，推動人類發展進步做出貢獻。希望歐盟堅持戰略自主，排除外在干擾，推動中歐關係健康穩定發展。