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王毅見多國外長：美國等少數國家操弄人權問題不得人心

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外交部長王毅抨擊美國等國家不得人心。圖為王毅9月23日在紐約出席聯合國未來高峰會時情景。 大陸外交部網站
大陸外交部長王毅抨擊美國等國家不得人心。圖為王毅9月23日在紐約出席聯合國未來高峰會時情景。 大陸外交部網站

據新華社，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在紐約會見聯合國人權高專以及多國外長時抨擊美國等少數國家以人權為藉口干涉別國內政，這種政治操弄已越來越不得人心。他質問，美國若如此關心穆斯林的人權，為何不斷在中東等地區挑起或支持戰爭？

王毅表示，9月24日，在日內瓦舉行的聯合國人權理事會上，美國等少數國家借涉疆問題攻擊抹黑中國人權狀況。包括廣大穆斯林國家在內的近80個國家當場宣讀力挺中國的共同發言，還有20多個國家以不同方式表態，支持中方的正義立場，明確反對將人權問題政治化，反對以人權為藉口干涉別國內政。 100多個國家發出的清晰聲音充分說明，美國等少數國家的政治操弄已經越來越不得人心。

王毅指出，美國等少數國家的做法再次向世人揭露了什麼是雙重標準。大家不禁要問，美國如此關心穆斯林的人權，為何不斷在中東等地區挑起或支持戰爭，造成大量無辜穆斯林民眾傷亡？為何對阿拉伯人民的歷史不公視而不見，不支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國？為何不為實現加薩永久停火、全面撤軍發揮應有作用？

王毅表示，廣大穆斯林國家早已看穿了美國的伎倆，清楚美國不過是以人權為幌子，企圖干涉中國和開發中國家內政。包括穆斯林國家在內100多個發展中國家在人權理事會上明確支持中方，不僅是為了維護中方的正當權利，更是為了維護國際公平正義，維護發展中國家共同權益，維護不干涉內政這一國際關係基本準則。

王毅強調，今年是新中國成立75週年，中國保護促進人權的成就舉世公認，新疆的發展進步有目共睹。西方列強侵犯中國人權的歷史殷鑑不遠，沒有資格居高臨下當教師爺。我們願意在平等的基礎上與各國就人權議題進行交流。中國的大門向世界敞開，歡迎各國朋友到中國走一走，看看。在事實面前，任何謠言謊言都將不攻自破，任何對中國的抹黑污衊都不會得逞。

人權 穆斯林 美國

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