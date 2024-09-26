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解放軍旗下《中國軍號》微博號 公布昨發射的洲際彈道飛彈發射照片

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國軍號發布昨發射的洲際彈道導彈的發射畫面。
中國軍號發布昨發射的洲際彈道導彈的發射畫面。

大陸解放軍所屬的《中國軍號》微博號上午公布了昨天上午8時44分所發射的洲際彈道導彈的發射畫面照片，從照片上可見發射的地方周圍是空曠的草地，先前據傳這枚導彈是車載發射器所發射，以照片展示的場景地上仍矗立著一截發射筒，有高度可能即是由發射車所發射，照片顯示了導彈剛發射時冒出的濃煙與火燄，導彈呈現圓柱體，彈頭則似圓錐形，彈身到彈頭之間的頸部，還有一段直徑較窄的柱身，讓導彈呈三段結構，但仍無法清晰分辨是何種型號。

《中國軍號》並附上簡要說明稱，「9月25日8時44分，中國人民解放軍火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈，準確落入預定海域。這次飛彈發射，是火箭軍年度軍事訓練例行性安排，有效檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，達到了預期目的。中方提前向有關國家作了通報。」

這則訊息中仍未將導彈的型號，以及具體的射程、射高、射向與軌跡、落點經緯度做出進一步說明。也未確認發射地點就是昨各方報導中推測的海南島。

導彈 彈道飛彈 解放軍

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