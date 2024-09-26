國台辦：赴金門陸客會更多
兩岸觀光逐步解封，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，日前大陸居民赴金門旅遊「首發團」經「小三通」抵達金門，為兩岸旅遊交流合作再添新頁，相信「赴金門的大陸遊客會越來越多」，也希望台灣確保兩岸旅遊交流合作順利進行。此外，大陸也積極推動平潭與台灣海上客運直航，當地口岸負責人受訪表示，已經作好隨時復航準備。
就大陸福建居民赴馬祖和金門旅遊情況，朱鳳蓮昨（25）日在國台辦例行記者會上表示，據了解，目前已有不少大陸居民申請了赴馬祖的旅遊簽注，「十一」假期將近，相信會迎來一波赴馬祖旅遊高峰。
朱鳳蓮稱， 本月22日，大陸居民赴金門旅遊「首發團」經「小三通」抵達金門，受到金門縣政府和民眾的熱烈歡迎，為兩岸旅遊交流合作再添新頁。
她表示，25日再有27位大陸居民赴金門進行個人旅遊。「我們相信，赴金門的大陸遊客會越來越多」，希望台灣當局確保兩岸旅遊交流合作順利進行。
繼陸客赴金門、馬祖旅遊成行，按大陸文旅部先前宣布，陸方將在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊。
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