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相隔44年 陸向太平洋試射洲際飛彈

聯合報／ 記者廖士鋒、國際中心／綜合報導
東風—41洲際彈道飛彈二○一九年十月一日在中共建政七十周年閱兵式上首度公開展示，其搭載的十枚核彈頭均採獨立瞄準系統，每個彈頭都能隨時根據目標變換行進軌跡。（路透）
東風—41洲際彈道飛彈二○一九年十月一日在中共建政七十周年閱兵式上首度公開展示，其搭載的十枚核彈頭均採獨立瞄準系統，每個彈頭都能隨時根據目標變換行進軌跡。（路透）

相隔四十四年，共軍昨天向太平洋試射洲際彈道飛彈，各國預估飛彈落點在夏威夷南方、澳洲附近公海。由於共軍鮮少向國際水域試射彈道飛彈，多位智庫分析師認為這是向美國傳遞一個強而有力的訊號。

中國大陸國防部宣布，昨天上午八時四十四分共軍火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射一枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈，準確落入預定海域。官媒新華社補充指出，「中方提前向有關國家做了通報」。

日本NHK引述消息人士稱，北京事先向澳洲和美國發出發射訓練的通知，因此落點有可能是在澳洲周邊的公海；日本防衛省推測，該彈道飛彈發射後，飛彈先在菲律賓呂宋島附近分離，彈頭落在夏威夷南方的國際水域。

軍事專家指出，昨天試射的飛彈型號可能是東風—31或東風—41，驗證的投射能力「可以阻止某些國家試圖對中國進行核脅迫」。

這是一九八○年五月以來，共軍首度進行洲際彈道飛彈全射程測試。多個大陸軍事自媒體從國際飛航公告推定，飛彈起飛地點在海南島、落點在一萬兩千公里之外，遠超過一九八○年向太平洋試射東風—5（當時稱為運載火箭）的九千公里。

大陸官方並未揭露此次試射飛彈型號，但就射程達一萬兩千公里，南華早報援引大陸軍事評論員宋忠平分析指出，型號可能是東風—31或東風—41，顯示火箭軍「具備較強的作戰能力」，「可以阻止某些國家試圖對中國進行核脅迫」。

東風—41首度於二○一九年中共建政七十周年閱兵亮相，央視新聞稱這款飛彈命中精度達一百公尺，從大陸本土發射後，半小時內可到全球任何一處，其中十六分鐘可以抵達倫敦、廿一分鐘飛到紐約。

出身共軍火箭軍的軍事專家邵永靈指出，試射飛彈的落入海域很可能在南太平洋，回收彈體所需的測量船「遠望六號」早在廿二日左右就趕赴南太平洋，「目前位置大概在密克羅尼西亞聯邦海域附近」。

美國之音引述分析人士觀點指出，大陸甚少向公海發射遠程飛彈，通常是在內蒙古等偏遠省分進行不公開的測試。ＮＨＫ稱，北京公開洲際彈道飛彈的發射資訊是不尋常的。

多位國防專家或智庫分析師指出，雖然大陸聲稱試射是年度軍事訓練的例行性安排，但從共軍歷史上來看，「既不例行，也非年度計畫」。由於大陸近年在南海、台海等議題上跟美國關係緊張，此次試射是向美國發出強而有力訊號，也是一種表態。

共軍 台海 彈道飛彈

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