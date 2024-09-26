陸試射洲際飛彈 日本：事前未通知 令人憂心

日本內閣官房長官林芳正說，中方這次發射飛彈，日本並未預先接獲通知。他說，共軍快速建軍，令人相當憂心。英國衛報則報導，菲律賓當局證實，廿三日就對菲國西北部和東北部區域發出飛航通報，預告區域將發生影響飛航的事件，「和這次發射有關」。這些飛航通報特別標註，會發出通報是因為「中國的行動」，但不確定中方是否預先告知菲國要發射洲際彈道飛彈。

衛報說，法屬波里尼西亞附近海域也發出類似飛航通報。專家推測，從這些飛航通報看來，這枚飛彈可能從海南島或附近發射，經菲律賓落在南太平洋的法屬波里尼西亞海域。

紐西蘭外長皮特斯表示，試射洲際彈道飛彈在南太平洋落海，是個「不受歡迎且令人擔憂的發展。太平洋領袖已清楚表達他們期望擁有一個和平、穩定、繁榮與安全的區域」。

大陸的核武試驗通常在國內進行，先前試射的洲際飛彈向西飛入新疆的塔克拉瑪干沙漠。卡內基國際和平基金會核武專家潘達在社群媒體「X」寫道，「除非我錯過了什麼，否則我認為，這基本上是很長一段時間以來首度發生這種情況，而且像這樣宣布」。

潘達還表示，「考慮到他們並不例行或年度做這種事情」，北京將此次試射描述為「例行」與「年度」很怪。

不過，新加坡南洋理工大學資深研究員唐安竹在「X」寫道，「時機就是一切」。他認為，大陸「聲明宣稱，此次發射不針對任何國家，但中國與日本、菲律賓之間存在高度的緊張關係，當然跟台灣有著永久性緊張關係」。

唐安竹指出，「這次發射是一個強力信號，旨在恫嚇所有人」。他接受紐時採訪時表示，「這次彈道飛彈試射讓中國的對手注意到，它的忍耐有其限度，同時也凸顯了共產黨敏銳的風險感和脆弱性」。