陸客自由行昨抵金 平潭線業者申請復航

兩岸觀光逐步解封，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，日前大陸居民赴金門旅遊「首發團」經「小三通」抵達金門，為兩岸旅遊交流合作再添新頁，相信「赴金門的大陸遊客會愈來愈多」，也希望台灣確保兩岸旅遊交流合作順利進行。此外，大陸也積極推動平潭與台灣海上客運直航，當地口岸負責人受訪表示，已經作好隨時復航準備。

就大陸福建居民赴馬祖和金門旅遊情況，朱鳳蓮昨日在國台辦例行記者會上表示，據了解，目前已有不少大陸居民申請了赴馬祖的旅遊簽注，「十一」假期將近，相信會迎來一波赴馬祖旅遊高峰。

朱鳳蓮稱， 本月廿二日，大陸居民赴金門旅遊「首發團」經「小三通」抵達金門，受到金門縣政府和民眾的熱烈歡迎，為兩岸旅遊交流合作再添新頁。

她表示，廿五日，再有廿七位大陸居民赴金門進行個人旅遊。「我們相信，赴金門的大陸遊客會愈來愈多」，希望台灣當局真正從兩岸民眾福祉出發，確保兩岸旅遊交流合作順利進行。

陸客赴金門、馬祖旅遊相繼成行後，按大陸文旅部先前宣布，陸方將在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊。其中，位於平潭的澳前客運滾裝碼頭，自今年三月起，已斥資人民幣六千萬進行改造升級，正進入收尾階段。走入碼頭聯檢大樓，可見醒目的台灣、平潭兩地旅遊資訊廣告和新的查驗設施。

平潭綜合實驗區經發局口岸工作處處長畢太昨受訪表示，上月底，澳前客運滾裝碼頭已再次按照「海峽號」七百六十人的滿載量，進行最大負荷為八百人的出入境通關全流程演練，在經過數月的改造升級後，整體過程相當順暢，隨時都可以復航。他並透露，據了解，船公司已經多次向台灣方面提出復航申請。