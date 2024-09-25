大陸社科院副所長朱恒鵬遭免職 傳因在微信群批習近平

中國社會科學院經濟研究所近期傳出「政治地震」，領導班子遭「一鍋端」，事件起因盛傳是該所副所長朱恒鵬涉嫌「妄議中央」。華爾街日報24日引述知情人士報導，據傳朱恒鵬在微信的一個私人聊天群中批評了大陸國家領導人習近平對國內經濟的管理而受到調查，並已在今年春天被拘留並免職。

報導指出，朱恒鵬過去十年一直擔任中國社科院經濟研究所副所長，此次調查正值中共加大力度壓制有關大陸經濟健康狀況的負面評論之際。

據知情人士透露，本月將年滿55歲的朱恒鵬於今年春天被拘留，原因與他在微信的一個私人聊天群中發表了一些不合時宜的言論有關。一位知情人士說，朱恒鵬的言論包括對大陸經濟疲軟的評論，以及提到習近平個人生死的含蓄批評。

目前，朱恒鵬的名字已不見於中國社科院經濟研究所官網上的領導層介紹頁面。他也被從北京清華大學產業發展與環境治理研究中心學術委員會的成員名單中除名，儘管這類任命通常是無限期的。

中國社科院是大陸國務院直屬的部級智庫，為中共和政府領導層提供政策制定方面的建議。朱恒鵬在此工作了20多年，專攻衛生經濟學，為官方提供公立醫院改革和醫療服務相關政策方面的建議。他在2014年被任命為社科院經濟研究所副所長。

目前無法確定哪些被指控的罪行是調查的重點，也無法確定調查的進展，也不清楚朱恒鵬是否有律師代表。報導稱，朱恒鵬沒有回覆通過電子郵件發送的置評請求。當華爾街日報記者實際前往在香港一份公司文件中列出的作為朱恒鵬住址的一處北京公寓時，無人應門。

據報導，大陸國務院新聞辦沒有回應將提問轉交給中共中央紀委的請求。中國社科院及清華大學產業發展與環境治理研究中心均未回覆置評請求。

報導指出，朱恒鵬最後一次公開露面是在4月底，當時他在陸媒財新雜誌舉行的一場養老行業會議上發表講話。

朱恒鵬原定於5月25日在清華大學產業發展與環境治理研究中心的一次會議上發表講話，但是會後報告沒有提到他。知情人士透露，與會者名單上沒有朱恒鵬的名字，他的發言環節被另一位學者取代。

報導指出，此次調查恰逢社科院對該院工作人員開展一場正風肅紀行動，由院長高翔親自領導，旨在強制遵守中共的規定。黨員領導幹部須簽訂紀律建設責任承諾書，並被提醒要遵守「十個嚴禁」條例，例如嚴禁刊發違反黨的紀律和國家法律法規的文稿，嚴禁逕自接受國（境）外媒體採訪等。

中國社科院黨組8月22日已對經濟研究所的領導層進行了調整，更換了黨委書記和所長，並任命了一位新的副所長。但公告並未提及任何關於朱恒鵬職務變動的通知。