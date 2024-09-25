快訊

衛福部宣布日本福島5縣食品進口即日起解禁

藍白封殺總預算 卓榮泰宴請綠委時嘆：原可報告亮點、如今黯淡無光

永和住處樓下傳槍響！蕭美琴報平安直呼 「沒事」：事發時我不在家

陸喊卡34項農產品零關稅 陸委會：貿易被當武器

中央社／ 台北25日電

中國大陸停止台灣34項農產品零關稅措施，國台辦今天表示，兩岸協商基礎是「九二共識」，不是WTO框架與規範；陸委會回應，中共拿貿易當武器，任何「善意」都有政治目的，可以隨時取消。

中國大陸18日宣布，停止34項原產於台灣的農產品免徵進口關稅政策，9月25日起生效。

大陸委員會（陸委會）25日晚間透過書面表示，中國大陸停止台灣34項農產品零關稅措施是基於政治理由，顯然其將貿易當成武器，把優惠措施當成脅迫工具，政府一再地提醒，不能依賴所謂中共「善意」，事實證明中共所有「善意」都有政治目的，可以隨時取消。

陸委會提到，中國大陸去年4月曾透過世界貿易組織（WTO）管道通知台灣貿易壁壘調查案，這是不爭的事實；呼籲陸方，兩岸貿易相關問題應透過WTO或既有協議等機制，在不設任何政治前提下，由雙方主管部門務實溝通解決。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）25日上午舉行例行記者會。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，兩岸協商基礎是九二共識，不是WTO框架與規範；34項台灣農產品實施進口零關稅是基於實踐「兩岸一家親」理念、推動兩岸貿易正常化所推出的措施。

她聲稱，「民進黨不斷謀『獨』挑釁，阻礙兩岸交流合作，單方面限制大陸1000多項農產品輸入台灣，這是問題癥結所在」，民進黨企圖透過WTO相關機制商談有關問題，「圖謀將台灣問題國際化」。

WTO 國台辦

延伸閱讀

國台辦讚大陸「全過程人民民主」 陸委會：是全過程人民痛苦

兩岸同性可第三地結婚在台登記 國台辦：限男女

兩岸旅遊融冰 國台辦：27陸客赴金門展開自由行

34項農產品輸陸免稅今取消 國台辦：經濟脅迫說法完全是顛倒黑白

相關新聞

禁止入台5年訴願遭駁回 陸旅日網紅王志安要告移民署

今年1月總統大選期間來台觀選，但因為出席網路節目時疑似影射民進黨利用罹患罕見疾病的不分區立委候選人陳俊翰催票，遭檢舉違反...

大陸社科院副所長朱恒鵬遭免職 傳因在微信群批習近平

中國社會科學院經濟研究所近期傳出「政治地震」，領導班子遭「一鍋端」，事件起因盛傳是該所副所長朱恒鵬涉嫌「妄議中央」。華爾...

中共試射洲際飛彈 專家：十一前夕對美示威意味濃厚

中國大陸今天上午向太平洋方向試射1枚洲際彈道飛彈，軍事專家解讀，中共的動作除了要驗證飛彈技術外，向美國示威的意味也很濃厚...

新一代央視記者穿防彈衣穿梭戰地 王毅撞見打趣：名氣很大呀

中國外交部長王毅日前出席紐約聯大高級別會議，在場外上演有趣畫面。王毅在走廊上一看到央視記者徐德智，就指著他說「小伙子，名...

兩岸同性可第三地結婚在台登記 國台辦：限男女

陸委會19日宣布，兩岸同性伴侶可在第三地結婚之後，再在台灣戶政機關登記結婚。不過大陸國台辦發言人朱鳳蓮在25日表示，根據...

陸客自由行赴金門 陸官媒：「金門模式」向全台延伸

陸客赴馬祖、金門自由行，是新冠疫情後兩岸觀光的重要發展，不過不久前金門海域才有諸多事件發生，而大陸官媒則釋出中共對台政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。