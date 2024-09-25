陸喊卡34項農產品零關稅 陸委會：貿易被當武器
中國大陸停止台灣34項農產品零關稅措施，國台辦今天表示，兩岸協商基礎是「九二共識」，不是WTO框架與規範；陸委會回應，中共拿貿易當武器，任何「善意」都有政治目的，可以隨時取消。
中國大陸18日宣布，停止34項原產於台灣的農產品免徵進口關稅政策，9月25日起生效。
大陸委員會（陸委會）25日晚間透過書面表示，中國大陸停止台灣34項農產品零關稅措施是基於政治理由，顯然其將貿易當成武器，把優惠措施當成脅迫工具，政府一再地提醒，不能依賴所謂中共「善意」，事實證明中共所有「善意」都有政治目的，可以隨時取消。
陸委會提到，中國大陸去年4月曾透過世界貿易組織（WTO）管道通知台灣貿易壁壘調查案，這是不爭的事實；呼籲陸方，兩岸貿易相關問題應透過WTO或既有協議等機制，在不設任何政治前提下，由雙方主管部門務實溝通解決。
中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）25日上午舉行例行記者會。
國台辦發言人朱鳳蓮表示，兩岸協商基礎是九二共識，不是WTO框架與規範；34項台灣農產品實施進口零關稅是基於實踐「兩岸一家親」理念、推動兩岸貿易正常化所推出的措施。
她聲稱，「民進黨不斷謀『獨』挑釁，阻礙兩岸交流合作，單方面限制大陸1000多項農產品輸入台灣，這是問題癥結所在」，民進黨企圖透過WTO相關機制商談有關問題，「圖謀將台灣問題國際化」。
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