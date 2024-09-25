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中共試射洲際飛彈 專家：十一前夕對美示威意味濃厚

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
圖為共軍東風41洲際彈道飛彈。（美聯社）
圖為共軍東風41洲際彈道飛彈。（美聯社）

中國大陸今天上午向太平洋方向試射1枚洲際彈道飛彈，軍事專家解讀，中共的動作除了要驗證飛彈技術外，向美國示威的意味也很濃厚。淡江大學戰略所教授林穎佑分析，中共這波試射可能打算在十一國慶前展現火箭軍的作戰實力，更要對內證明火箭軍並未因前一波整肅而影響其威懾能力。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，推測中共試射的應該是目前最新、射程最遠的東風41型洲際彈道飛彈，特別的是中共過去都在內陸試射飛彈，這次卻向太平洋方向發射，他解讀中共一方面是要驗證飛彈相關技術，同時向美國示威的意味濃厚。

蘇紫雲指出，中共亟欲展現對美國的戰略核威懾實力，或者更進一步說是中共的戰略核拒止實力，他舉例，俄羅斯在俄烏戰爭中展現核實力打算藉此震懾西方國家對烏克蘭的軍事協助，中共可能想如法炮製，嚇阻各國對台灣的政治軍事支持。

蘇紫雲說，東風41型飛彈是必須由中共中央軍委授權才能動用的戰略性武器，在這個時機試射著眼的還是美中關係，尤其在美國安顧問蘇利文訪中及美軍印太司令與中共南部戰區司令對話後發動試射，似乎採取軟硬兼施的兩手策略。

淡江大學國際事務暨戰略所助理教授林穎佑指出，中共試射彈道飛彈的時機，一方面可能因近期颱風影響，更重要應該是在中共十一國慶前展現火箭軍的作戰實力，更要對內證明火箭軍並未因前一波整肅導致的人事變動而影響其實力。林穎佑分析，這項試射除了可觀察中共核能力的發展實力外，也可觀察中共北斗衛星提供飛彈定位的技術水準。

林穎佑並指出，蘇利文訪中期間表達美國總統拜登希望與中共國家主席習近平進行談話，中共此時試射彈道飛彈，也或許是對拜習對話的下馬威，並為習近平在對話前，多爭取一些籌碼。

中共 彈道飛彈 美國

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