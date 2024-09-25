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國台辦讚大陸「全過程人民民主」 陸委會：是全過程人民痛苦

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會25日回應大陸國台辦以「全過程人民民主」論述批評我方高層「民主對抗威權」說法指出，所謂的「全過程人民民主」實際上是「全過程人民痛苦」。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會25日回應大陸國台辦以「全過程人民民主」論述批評我方高層「民主對抗威權」說法指出，所謂的「全過程人民民主」實際上是「全過程人民痛苦」。（圖／聯合報系資料照片）

兩岸官方持續齟齬，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日在記者會上，對我方政府高層將兩岸描述為「民主對抗威權」，反駁指出大陸「全過程人民民主」是全方位的民主，對此陸委會25日晚間則回批並強調，所謂的「全過程人民民主」實際上是「全過程人民痛苦」。

陸委會25日晚間指出，眾所皆知，中共堅持「一黨專政」，其政權並非由全體人民循民主選舉程序所授予，雖號稱透過「人民代表大會」與「政治協商會議」達到所謂「人民民主專政」，惟其人大代表與政協委員均係由中共控制、挑選之下產生，人大僅為橡皮圖章，政協淪為民主花瓶。

陸委會表示，中國大陸民眾缺乏參與公共事務的管道，對政策制定毫無影響力。「我們認為，在中共全面監控、高壓統治之下，所謂的『全過程人民民主』實際上是『全過程人民痛苦』」。

陸委會強調，近30年來，中華民國台灣歷經三次政黨輪替、八次總統直選，已成為成熟的民主國家，受到國際社會高度推崇和讚許。陸委會批評中共，中共除以「民主」粉飾其極權壓迫本質，更大言不慚、扭曲事實批判台灣民主政治正常運作，加劇兩岸對立。陸委會呼籲中共應「反思體制缺陷，推動政治改革」，惟有落實民主，保障人權；認知兩岸體制差異，尊重台灣主流民意，方有助於促進兩岸良性互動。

此外，近日22歲郭男赴陸失聯，我方不滿陸方未對台灣通報，朱鳳蓮今日表示「兩岸協議執行受到影響的原因眾所周知」。對此陸委會則指出，兩岸間的通報是幫助彼此有關部門及協助家屬即時掌握並確定正確訊息的最佳管道。「中共有關部門硬要與政治掛勾，任由家屬擔憂及媒體恣意揣測，這不是雙方所樂見的情形」。

另就大陸質疑台灣限制大陸1千多項農產品輸入、25日起停止台灣34項農產品零關稅，朱鳳蓮今強調兩岸協商的基礎是「九二共識」，而不是WTO框架與規範。陸委會則重申，陸方曾於2023年4月透過WTO管道通知我方貿易壁壘調查案，是不爭的事實。「本會呼籲陸方，兩岸貿易相關問題，應透過 WTO或既有協議等機制，在不設任何政治前提下，由雙方主管部門務實溝通解決」。

中共 朱鳳蓮 陸委會

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