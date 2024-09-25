共軍試射洲際飛彈直指太平洋 陸媒：展示可靠核威懾力

根據大陸國防部官網訊息，9月25日8時44分，解放軍火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈（飛彈），準確落入預定海域。並稱，此次飛彈發射，是年度軍事訓練例行性安排，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。

央視報導，此次飛彈發射有效檢驗武器裝備性能和部隊訓練水準，達到了預期目的，並稱中方提前向有關國家作了通報。

共軍的動作引起國際社會關注，綜合大陸觀察者網和香港01報導，這件事在解放軍火箭軍乃至解放軍的歷史上都是非常罕見，或者說是頭一遭。此前，中國向南太平洋發射火箭只有一次，就是1980年的「580」任務。當時是中國為了測試東風五號彈道飛彈的全程試驗而進行了一次科研性發射。今天則是解放軍首次向太平洋進行全程實戰實用洲際彈道導彈的發射試驗。

報導指出，以往火箭軍在裝備飛彈以後，也要進行年度的發射訓練和試驗。在實彈發射中，通常為了防止洩密，都是以高彈道向西北靶場進行飛彈發射。這類飛彈試射雖然提前有禁航通告，但是不對外公開宣布。而這次中共軍方進行向太平洋相關海域的飛彈發射，毫無疑問是向全世界展示共軍的洲際彈道飛彈性能與實力。

報導稱，對於中國戰略核力量來說，這是中方向全世界展示中國戰略核威懾力量的一次公開亮相。中國作為全世界唯一一個承諾不首先使用核武器、不向無核國家使用核武器的國家，在戰略核力量的使用上向來非常謹慎。

文章還稱，如今隨著中國核力量日益增強，火箭軍向全世界的展示也是極為必要的。正如一些軍控專家所說，此次戰略飛彈試射毫無疑問有利於周邊局勢穩定，也向相關國家發出了非常清晰的訊號。

另據新加坡聯合早報，紐西蘭方面25日表示，中國在南太平洋地區的洲際彈道飛彈試驗，是不受歡迎且令人不安的事態發展。惠靈頓誓言將在相關細節明朗後與太平洋盟友進一步磋商。

紐西蘭外長彼得斯的發言人告訴法新社，「太平洋（地區）領導人明確表達了他們的期望，即我們擁有一個和平、穩定、繁榮和安全的地區……我們仍在收集更多訊息」。

而儘管中方稱，有提前向有關國家進行通報。不過，日本官房長官林芳正告訴法新社，中方在星期三將洲際彈道飛彈發射到太平洋之前，並未通知日本。

路透報導，日本海上保安廳官員說，23日即收到中國發出的航行警告，稱星期三在南海、菲律賓呂宋島以北太平洋，以及南太平洋將出現「太空碎片」。但該官員拒絕證實這是否與報導的飛彈發射有關。

分析人士說，中國很少向海中發射遠程飛彈，因為解放軍傾向在內蒙古等偏遠省份進行未經事先通知的測試。

報導提到，北京在80年代首次向南太平洋試射洲際彈道飛彈。卡內基國際和平基金會高級研究員潘達（Ankit Panda）向法新社說，但自從那時起，中國一般會在自己的領空進行此類測試。