遼台周開幕 宋濤會見連勝文：堅持九二共識、反對台獨

大陸國台辦主任宋濤25日在遼寧瀋陽會見國民黨副主席連勝文時表示，願與國民黨在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，持續推動兩岸交流合作，並反對台獨分裂和外來干涉。連勝文說，國民黨將繼續推動兩岸各方面交流合作，復興中華民族。

2024遼台經貿交流合作周25日上午在瀋陽開幕，宋濤在開幕式結束後會見出席活動的連勝文一行。

據中國台灣網報導，宋濤表示，大陸將始終以台灣同胞福祉為念，率先同台灣同胞分享中國式現代化發展機遇，共享「祖國大陸」發展進步成果。持續完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。

宋濤表示，願同國民黨在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，持續推動兩岸交流合作，反對台獨分裂和外來干涉，為台海謀和平、為同胞謀福祉、為國家謀統一、為民族謀復興。

連勝文表示，國民黨將基於九二共識、反對台獨的共同政治基礎，繼續推動兩岸各方面交流合作，維護台海和平穩定，為兩岸人民創造更多福祉，為兩岸關係良性發展盡最大努力，復興中華民族。

另外，宋濤在遼台周開幕式致詞時說，搞台獨就沒有和平、也不會有發展。台獨分子加劇謀「獨」挑釁，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞切身利益，「對此，我們絕不容忍、絕不姑息，予以堅決反制」。

宋濤強調，只有堅持「體現一個中國原則的九二共識」、反對台獨，兩岸關係才能重回正確軌道。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日在例行記者會介紹，2024遼台經貿交流合作周正在遼寧瀋陽、丹東、本溪等地舉辦，活動從9月23日持續到28日，以「振興譜新篇 融合創未來」為主題，圍繞現代農業、裝備製造、精細化工、醫療康養、文旅等產業推進遼台合作，安排台商投資政策說明會、遼台現代農業合作推介會、實地考察等活動，助力廣大台胞台商台企參與東北振興戰略，共謀發展新空間。