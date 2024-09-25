報告：國安法下擔心被舉報 香港學者陷入自我審查

非政府組織人權觀察與香港民主委員會24日共同發表一份關於香港學術自由的報告，透過訪問香港教授與學生，呈現他們在國安法之下面臨的壓力，包括自我審查，論文被舉報或威脅不給予終身教職等。

人權觀察（Human Rights Watch）與香港民主委員會（Hong Kong Democracy Council）24日發布長達80頁的報告「『我們再也不能秉筆直書』：港區國安法下的香港學術自由」，內容紀錄香港大專學界自2020年6月「港區國安法」生效以來所面臨的壓力。

大多數受訪師生表示，他們經常對關於香港和中國的社會政治議題進行自我審查，以避免麻煩，在課堂教學發表個人意見、撰寫和研究學術論文、申請經費補助、為學術會議邀請講者時，都會小心考慮，盡可能不引起政治問題。

報告中提到，前香港中文大學歷史學者何曉清說：「我跟同事們在校園裡最後一次共進午餐，我們談到大家下一步最想做什麼，每個人異口同聲說：我們要開始寫小說了，因為我們再也不能寫出事實真相」。何曉清專門研究六四事件，去年遭港府拒發簽證後被學校解聘。

另外有一名香港學者半開玩笑說，他是「冒著生命危險」接受該報告訪問。少數學者更表示曾直接遭到審查。其中一人表示，他們多次被系上職員阻止開授被中國政府視為敏感議題的課程，包括威脅他們若不聽從就得不到終身教職。

還有4名學者表示，大學校方和學術出版社審查他們的學術論文，其中一位更曾因一篇論文被學校向警方舉報。

報告指出，中國政府重整香港各大學的管治架構，由中國政府挑選的香港特區首長兼任全部8所公立大學的校監，有權指派各大學校董會要員，而校董會有權任命大學領導層和主要職員。

在某些情況下，校方會配合政府排除同情民主派的學者，例如對他們進行誹謗與恐嚇，若是外籍學者則拒絕或不發簽證，各大學也會開除、不續聘或拒絕授予這些學者終身教職。

這些措施使學者停止講授「敏感」課程，或是悄悄撤離香港，其餘學者則感到被邊緣化。報告指出，中國政府的總體意圖，如其官方聲明所說，是對各大學進行「清洗」，最終形成「依照中共觀點淨化過」的高等教育。