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參加拉共體外長對話 王毅：規劃下階段中拉論壇合作重點

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
當地時間2024年9月24日，大陸外交部長王毅在紐約聯合國總部出席中國—拉共體「四駕馬車」外長第八輪對話。 大陸外交部網站
當地時間2024年9月24日，大陸外交部長王毅在紐約聯合國總部出席中國—拉共體「四駕馬車」外長第八輪對話。 大陸外交部網站

據大陸外交部網站，當地時間2024年9月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯合國總部出席中國—拉共體「四駕馬車」外長第八輪對話。拉共體現任輪值主席宏都拉斯外長雷納主持對話，拉共體各成員國代表參加。王毅表示，中拉論壇已正式運作10週年，成為建構中拉命運共同體的最重要平台。雙方要回顧整理10年來的成果經驗，規劃下階段合作重點，助力中拉命運共同體建設取得新發展。

拉共體成員國高度讚賞中國為促進拉中合作、助力拉共體國家永續發展做出的正面貢獻。拉中論壇為促進雙方關係發展發揮了重要作用，造福了雙方人民。同時也認為，論壇成立10週年是一個重要里程碑，雙方要以此為契機，設計好下階段合作議程，使之成為未來合作的新起點。

王毅表示，中國—拉共體「四駕馬車」外長對話時隔五年再次召開，具有特殊意義。近年來，拉共體在加強對話協調、推動域內域外合作方面取得可喜成果，彰顯了追求獨立自主、聯合自強的堅定決心，拉共體作為西半球最重要一體化組織的地位和影響不斷增強。

王毅說，拉丁美洲和加勒比海國家是「全球南方」重要組成部分，也是全球治理的積極參與者和貢獻者。習近平主席與拉方領導人共同引領中拉關係進入平等、互利、創新、開放、惠民的新時代。中國連續多年維持拉丁美洲和加勒比海第二大貿易夥伴國地位，地區22國加入高品質共建「一帶一路」倡議，一批標誌性重大計畫穩步推進，合作潛力不斷釋放，雙方就全球性議題保持良好溝通協作。

他表示，中國和巴西共同發表《政治解決烏克蘭危機的共識》，得到包括拉丁美洲國家在內100多個國家的回應。中拉論壇已正式運作10週年，成為推動中拉整體合作、加強雙方發展策略對接、建構中拉命運共同體的最重要平台。雙方要回顧整理10年來的成果經驗，規劃下階段合作重點，鞏固深化中拉政治互信與互利合作，助力中拉命運共同體建設取得新發展。

王毅強調，中方願持續秉持正確義利觀，加強同拉美和加勒比海國家團結合作，落實三大全球倡議，推進高品質共建「一帶一路」同地區國家發展戰略深度對接，推動中拉命運共同體建設走深走實，為中拉人民帶來更多福祉。

王毅

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