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共機頻闖南韓防空識別區「去年130多次」 專家：空域重疊有關

中央社／ 台北25日電

共軍機頻闖韓國防空識別區，去年達130多次。專家剖析，這與中國、韓國防空識別區空域重疊有關，恐也反映了雙方關係不佳；共機進入台灣防空識別區則帶有濃厚施壓意味。

韓聯社25日報導，韓國國會國防委員會公布一份國防部提交資料，內容顯示，2020至2023年期間，中共軍機在未通報情況下累計進入韓國防空識別區330多次；去年為130多次、2022年為60多次，2021年和2020年分別為70多次。

報導提到，防空識別區不等於領空，這是一國基於空防需要劃定的空域，目的在於為軍方提早發現、識別和實施空軍攔截行動提供條件。按國際慣例，軍用飛機在進入他國防空識別區以前，應事先提交飛行計畫、通報飛入地點。

中華戰略前瞻協會研究員兼秘書長揭仲25日對中央社剖析，防空識別區主要是在冷戰時期替防空拉出充足的緩衝空間，在國際法上未有法律地位，防空識別區較領海、領空大得多，位置在公海上空。

揭仲提到，防空識別區位置在公海上空，不過在他國軍機沒有事先通報飛入防空識別區時，會對其採取識別行動與口頭驅趕，例如要求對方通話、要求說明來意，倘若飛行方向對領空造成威脅時，會要求對方掉頭；若是持續進逼，會有警告性動作，例如日本先前對他國軍機射熱焰彈示警。

揭仲認為，中共軍機頻頻進入韓國防空識別區，這與雙方防空識別區重疊有關，因此中共軍機在執行任務時不會去刻意迴避韓國防空識別區；只要中共軍機沒有持續往韓國領空前進，韓國原則上也是對其保持監控。

「中共軍機進去韓國防空識別區，將會導致監控負擔增加」，揭仲說，伴隨中共軍機執勤頻率增加，屢屢進入韓國防空識別區，將使韓國軍方監控負擔增加，這恐也反映了雙方政治關係較差。

揭仲提到，中共軍機闖入台灣防空識別區則與韓國案例大不同，中國僅有畫設東海防空識別區，兩岸沒有空域重疊問題；中共軍機除了進入台灣防空識別區，甚至有戰術演練等過程，帶有濃厚對台政治示威、軍事壓迫味道。

共軍 國防部

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