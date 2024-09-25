中共軍機近四年無通報 進入韓防識區330次

南韓國會國防委員會25日公布國防部提交的一份資料顯示，202年至2023年，中共軍用飛機在未通報的情況下，進入南韓防空識別區（KADIZ）330次。

韓聯社報導，按年份看，中共軍機2020年和2021年分別進入南韓防識區70次，2022年進入60次，2023年進入130次，年均82.5次。

同期，俄羅斯在未通報的情況下，進入南韓防識區50次，其中2022年次數最多，超過20次。

防空識別區並不等於領空，而是一國基於空防需要而劃定的空域，目的在於為軍方提早發現、識別和實施空軍攔截行動提供條件。按國際慣例，軍用飛機在進入別國防空識別區以前，應事先提交飛行計劃，並通報飛入地點。

俄羅斯衛星通訊社報導，南韓去年在中俄舉行第七次聯合空中戰略巡航期間也曾炒作「中俄軍機進入韓防空識別區」，大陸外交部發言人當時回應稱，這是中共軍機在國際空域進行的常規飛行活動，符合國際法。

俄羅斯國防部表示，此次聯合空中巡航，是根據俄中兩軍年度合作計劃實施，不針對第三國。巡航期間，在個別區段曾有外國戰機伴飛。

俄羅斯國防部指出，俄中兩軍飛機在巡航期間嚴格遵循國際法規，沒有侵犯外國領空，在巡航結束後已返回各自駐地。